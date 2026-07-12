Bodrum FK, Ege Arslan\'la Anlaştı

1'inci Lig'de geçen sezon play-offta ıskaladığı Süper Lig'e dönüş hedefine yeni sezonda ulaşmak isteyen Bodrum Futbol Kulübü transferde Altınordu'dan 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Ege Arslan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Altınordu altyapısında yetişerek kulübün tüm kategorilerinde forma giyen Ege geçen sezon 2'nci Lig'de 36 maçta 5 gol attı. Bodrum FK'nın son olarak Kayserispor'da forma giyen 30 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz ile de anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi.