Bodrum FK Ege Derbisinde Mağlup
Bodrum FK Ege Derbisinde Mağlup

Bodrum FK Ege Derbisinde Mağlup
23.02.2026 11:59
Bodrum FK, Manisa FK'ya 90+3'te yediği golle 2-1 kaybederek Play-Off hattındaki avantajını kaybetti.

TRENDYOL 1'inci Lig Ege derbisinde evinde Manisa Futbol Kulübü'ne 90+3'te yediği golle 2-1 mağlup olan Bodrum FK Süper Lig yolunda düşüşe geçti. 4 maçlık galibiyet serisinin ardından hafta içinde deplasmanda Vanspor'a 3-1 kaybeden yeşil-beyazlılar 2'de 0 yaparak ilk iki yarışında ağır yara aldı. Bu sonuçla 45 puanda kalan Bodrum FK yine de Play-Off hattında yer aldı. Bodrum FK teknik sorumlusu Sefer Yılmaz maçın ilk devresinde kötü bir oyun ortaya koyduklarını dile getirdi. Manisa FK'nın golünden sonra moral bozukluğu yaşadıklarını belirten Yılmaz, ikinci yarıda ise toparlandıklarını ancak sonuca ulaşamadıklarını ifade etti.

Müsabakayı değerlendiren Sefer Yılmaz şu cümleleri kurdu: "İkinci yarıda maçı rakip ceza sahasında oynadık ve beraberlik golünü bulduk. İkinci golü de atabilrdik ama uzatmalarda sürpriz bir şekilde, oyuncumuzun da sakatlandığı bir pozisyonda topu ağlarımızda gördük. Futbolcumuz sakatlanınca topu bıraktık. Çok üzgünüz, artık yapacak bir şey yok. Önümüzdeki hafta deplasmanda Hatayspor maçında bu mağlubiyeti telafi edeceğiz. Rakibimizi de tebrik ediyoruz."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Manisa, Bodrum, Futbol, Spor, Ege

Son Dakika Spor Bodrum FK Ege Derbisinde Mağlup - Son Dakika

23.02.2026 12:37:37
SON DAKİKA: Bodrum FK Ege Derbisinde Mağlup - Son Dakika
