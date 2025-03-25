Bodrum FK, Fenerbahçe ile Yenilmezlik Serisini Sürdürmek İstiyor

- Bodrum FK, Fenerbahçe karşısında yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Jose Morais: "Fenerbahçe kalitesi yüksek bir takım"

MUĞLA - Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Bodrum FK, yenilmezlik serisini dürdürmek istiyor. Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, "Ligdeki hedefimiz doğrultusunda gelişimimizi sürdürmek istiyoruz. Fenerbahçe kalitesi yüksek ve şampiyonluk hedefleyen bir takım. Biz kendi oyunumuza odaklanacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK, 28 Mart Cuma günü saat 20.30'da sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Son 6 maçta kalesini gole kapatan Bodrum FK, sarı-lacivertliler karşısında da savunmadaki disiplinini koruyarak puan almak istiyor. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Morais yönetiminde hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlılarda morallerin yüksek olduğu görüldü.

Asbaşkan Polat: "Motivasyonumuz yüksek"

Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, antrenmanı ziyaret ederek futbolculara moral verdi. Takımın son haftalarda başarılı bir grafik çizdiğini belirten Polat, "Takımımız son 6-7 maçtır güzel bir seri yakaladı ve gayet başarılı şekilde gidiyor. Motivasyonu gayet iyi, umarım bu seri aynı şekilde devam eder. Taraftarımızın desteğini her maçta alıyoruz ve onlar da bize çok güveniyorlar. Fenerbahçe maçı inşallah en iyi şekilde geçer ve bu maçta da puan alırız. Biz çok mutluyuz ve umutluyuz. Tahminime göre biz sezonu orta sıralarda bitiririz. Kırılganlık kalktı ve seri yakalamaya başladık, inşallah böyle devam eder" cümlelerine yer verdi.

Jose Morais: "Bizim için her maç önemli"

Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmelerde bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais de, "Bizim için her maç önemli, hazırlıklarımızı aynı ciddiyetle sürdürüyoruz. Ligdeki hedefimiz doğrultusunda gelişimimizi sürdürmek istiyoruz. Fenerbahçe, kalitesi yüksek ve şampiyonluk hedefleyen bir takım. Biz kendi oyunumuza odaklanacağız" şeklinde konuştu.

Diogo Sousa'nın cezalı olmasından dolayı kalede kimi görevlendireceği konusunda net bir karar vermediğini de belirten Morais, "Şu an oynayabilecek tüm kalecilerimiz bu seviyede oynamak için yeterli kaliteye sahip. Kararımı maç yaklaştıkça vereceğim" ifadelerini kullandı.

"Skorlardan ziyade iyi bir takım olmayı önemsiyoruz"

Portekizli teknik adam, yenilmezlik serisiyle ilgili olarak ise, "Skorlardan ziyade iyi bir takım olmayı önemsiyoruz. Ne kadar gelişirsek maçlardaki problemleri o kadar çözebilir hale geleceğiz" diye konuştu.