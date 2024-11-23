Bodrum FK-Galatasaray Maçında İlk Yarı 0-0 Sona Erdi - Son Dakika
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Bodrum FK-Galatasaray Maçında İlk Yarı 0-0 Sona Erdi

Bodrum FK-Galatasaray Maçında İlk Yarı 0-0 Sona Erdi

Sipay Bodrum FK, Ege Bilsel'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı; ilk yarı 0-0 tamamlandı.

23.11.2024 21:17
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Stat: Grey Beton Bodrum

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Kısal

Sipay Bodrum FK: Gökhan Akkan (Dk. 30 Sousa), Üzeyir Ergün, Celustka, Ajeti, Ege Bilsel, Dimitrov, Fredy, Taylan Antalyalı, Gökdeniz Bayrakdar, Samet Yalçın, Puşcaş

Galatasaray: Muslera, Sallai, Mertens, Yunus Akgün, Sara, Kaan Ayhan, Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Metehan Baltacı

Sarı kartlar: Dk. 45+3 Samet Yalçın (Sipay Bodrum FK), Dk. 45+7 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 45 Ege Bilsel (Sipay Bodrum FK)

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Sipay Bodrum FK-Galatasaray maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

7. dakikada gelişen Sipay Bodrum FK atağında Puşcaş'ın ceza sahası önünden yaptığı vuruşta, top kaleci Muslera'da kaldı.

16. dakikada ceza sahası içinde Sallai'nin vuruşunda, Sipay Bodrum FK kalecisi Gökhan Akkan topa sahip oldu.

21. dakikada gelişen Sipay Bodrum FK atağında Fredy'nin vuruşunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.

45. dakikada Ege Bilsel rakibi Torreira'ya faul yaptı. Ege, ikinci kez sarı kart görerek kırmızı kartla oyundan atıldı. Sipay Bodrum FK sahada 10 kişi kaldı.

Müsabakanın ilk devresini 0-0 sona erdi.

Müsabakayı, Teknik Direktör Fatih Terim ile trafik kazasında hayatını kaybeden sarı-kırmızılı takımın taraftarı Yiğit Kurt'un ailesi de izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bodrum FK-Galatasaray Maçında İlk Yarı 0-0 Sona Erdi - Son Dakika

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