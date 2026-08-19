Bodrum FK: Genç Takım ve Sürdürülebilir Bütçe - Son Dakika
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Bodrum FK: Genç Takım ve Sürdürülebilir Bütçe

Bodrum FK: Genç Takım ve Sürdürülebilir Bütçe
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Başkan Taner Ankara, genç kadro ve sürdürülebilir bütçe ile hedeflerinin 1. Lig'de kalmak olduğunu belirtti.

TRENDYOL 1'inci Lig'de ilk 2 haftada hanesine 1 puan yazdıran Bodrum Futbol Kulübü'nün başkanı Taner Ankara değerlendirmelerde bulundu. Hafta sonu Muğla derbisinde Muğlaspor'u konuk edecek yeşil-beyazlıların antrenmanını ziyaret eden Ankara, iyi bir sezon geçireceklerine inandığını kaydetti. Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Ankara, "Görüştüğümüz 7-8 oyuncu var. Bunların 3 ya da 4 tanesini kadromuza dahil edeceğiz. Genç bir takımımız var. 9 transferimiz oldu. Bu arada da 3 oyuncu kaybettik. Giden oyuncularımızdan Seferi ve Hotic kiralıktı. Takımımızda Gökdeniz vardı ama Gökdeniz de geçen sene sakatlıklarından dolayı çok fazla oynayamamıştı. Onun yerine de Loshaj'ı aldık" dedi.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜTÇE İŞİNİ HALLETMEDEN KULÜBÜ DOĞRU YÖNETME ŞANSIMIZ YOK'

Geçen sezondan bu yana takımdan çok büyük değişimlerin olmadığını vurgulayan Ankara, "İnsanlar geçen seneyle bu seneyi çok karşılattırıyor ama çok büyük bir değişiklik yok. Tek farkımız çok fazla genç oyuncu aldık. Daha da takviyeler yapacağız. Eylül ayının başına kadar zamanımız olacak. Burada önemli olan bütçe. Biz bu sürdürülebilir bütçe işini halletmeden kulübü doğru yönetme şansımız yok. Bizim 2 yıl önce Süper Lig'den düştüğümüzde bütçemiz 23 milyon euroydu. Bu seneki bütçemiz 15 milyon euro. Kaynağımız fazla yok. Burası bir anonim şirket ama ortaklar da şu anda çok zorlanıyor. Sattığımız her oyuncuyla bütçemizi sürdürülebilir bir yere getirmeye çalışıyoruz. Taraftarımız sabırlı olsun. Eksiklikleri görüyoruz. Mutlaka bu eksikliklerle ilgili elimizden geleni yapıp en doğrusunu bulacağız" diye konuştu.

'SERT ELEŞTİRİLER MOTİVASYONU DUŞÜRÜYOR'

Bazı kesimlerin daha 2'nci haftadan sert eleştirilere başladığını anlatan Taner Ankara sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ligin başında bazı gruplar hemen, 'Bu takımdan bir şey olmaz' derse genç oyuncularımızın motivasyonu düşer. Çünkü kadromuzda 21-22 yaşında çok genç var. Geçen sene de aynı eleştiriler vardı, biz play-offlarda yarı finale çıktık. Lütfen oyuncularımızın motivasyonunu bozmayalım. Takımımıza sahip çıkalım. Biraz bekleyelim ve bu adaptasyon süreci bittikten sonra kulübün geleceğini planlıyoruz. Fakat bu bir gecede olmaz. Bu çocukların arkasında durmalıyız. Çok ağır eleştiriler yapıyoruz, bunun çok doğru bir bakış açısı olmadığını düşünüyorum."

'MUĞLASPOR'LA KARDEŞ KULÜBÜZ'

Cumartesi günü Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak Muğlaspor maçı hakkında konuşan Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, "Muğlaspor bizim kardeş kulübümüz. Aynı ilin ilçesiyiz. Umarım güzel bir maç olur. Seyircimiz görsel zevki yüksek bir maç izler. İyi olan kazansın. Biz her zaman iddialıyız. Biz adaptasyon sürecimizi atlatacağız ardından her şey bizim adımıza daha rahat olacak. İstanbulspor maçının son 20 dakikasını gördük. 2-0'dan 6-2 de bitebilirdi, 5-2 de bitebilirdi. Nice 1'inci Lig takımları şu anda amatör kümede. Bu kulübü en doğru şartlarda yönetmeliyiz. Öncelik mutlaka bu sene 1'inci Lig'de kalmak. Daha sonra play-off oynayıp, hatta çıkabiliyorsak Süper Lig'e çıkmak" yorumunu yaptı.

Kaynak: DHA

Taner Ankara, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK: Genç Takım ve Sürdürülebilir Bütçe - Son Dakika

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