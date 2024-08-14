Bodrum FK, George Puşcaş'ı transfer etti

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Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrum Futbol Kulübü, 28 yaşındaki forvet oyuncusu George Puşcaş'ı renklerine bağladı. Yeşil-beyazlı ekip Puşçaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, yeşil-beyazlı ekip, İtalya Serie A takımlarından Genoa'da forma giyen Romanya asıllı tecrübeli forvet oyuncusu George Puşcaş'ı kadrosuna kattı. Bodrum FK, Puşçaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Öte yandan, Puşçaş geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Bari'de çıktığı 15 maçta 4 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu Puşcaş, Romanya Milli Takımı forması altında çıktığı 44 maçta 11 kere meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.