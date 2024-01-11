Bodrum FK, Giresunspor maçına sakatlarla çıkacak

Bodrum Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'de ikinci devrenin ilk maçında Giresunspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekipte, 5 oyuncunun sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceğini belirten Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Kampımız iyi geçti sadece sakatlarımızın biraz fazla olması canımızı sıktı. Bu sene genellikle genç oyuncu arama tarama çalışması yaptık. Çok görüştüğümüz genç oyuncu var, bunlardan 3 ismi aramıza kattık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Bodrum FK, Giresunspor'u ağırlayacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekipte, devre arasında kadroya katılan Eray Akar, Furkan Apaydın ve Ahmet Aslan takımla birlikte idmana çıktı. Sakatlıkları bulunan Celal, Ali Aytemur, Süleyman Özdamar, Pedro ve Cenk'in ise Giresunspor karşısında forma giyemeyeceği belirtildi. Ligde play-off hattında 29 puanla 5. sırada bulunan Bodrum FK, ikinci yarıya moralli başlamak istiyor.

"Gençlerimizden ümitliyiz"

Takıma yeni dahil olan 3 genç oyuncudan ümitli olduklarını söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Kampımız iyi geçti sadece sakatlarımızın biraz fazla olması canımızı sıktı. İkinci yarıya başlarken 5 oyuncumuzdan yoksun başlayabiliriz. Bu bizim için sıkıntılı ama çalışma anlamında iyi bir ortamımız oldu. Celal, Ali Aytemur, Süleyman Özdamar, Pedro ve Cenk'in ilk hafta belki de 3 hafta olamayacak oluşları bizim için sıkıntı teşkil ediyor. Bu sene genellikle genç oyuncu arama tarama çalışması yaptık. Çok görüştüğümüz genç oyuncu var, bunlardan 3 ismi aramıza kattık. Afyon'dan Eray, Nazilli'den Furkan ve Buca'dan Ahmet'le anlaştık. Genç bulma ve değerlendirme işimiz devam ediyor. Yarını da düşünmek zorundayız, sadece bugünü değil. Bunun dışında herkesin beklediği transfer konusunda da devre arası transfer yapmak çok zor. İyi oyuncusunu kimse bırakmak istemez. Bazen genç diye aldığımız yatırımlık oyuncu nokta transferiniz olabilir. Bazen sadece bir yeri kapatsın diye aldığınız oyuncunuz nokta oyuncu olabilir. Nokta sayılabilecek oyuncu almadık gibi gözüküyor ama biz gençlerimizden çok ümitliyiz. Transferin bitimine daha var ve o zamana kadar bizim için eksik gördüğümüz ya da takviye ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz mevkilerimize de isimler düştükçe değerlendireceğiz. Her maçın ve her oyuncunun hikayesi başka oluyor. Bu sene ilk yarı bazında çok gol pozisyonu kaçırdık ama hep şunu söyledim pozisyona girmek bizim için çok önemli. 1 ya da 2 maçta kaçırdığınız pozisyonları diğer maçlarda telafi etme şansınız olur yeter ki siz o pozisyonlara girmeye devam edin. Biz çok gol atamayan ya da üretemeyen bir takım değiliz, dolayısıyla bizim artılarımız var. Artılarımızı biraz daha geliştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Takımın genç yıldızlarından yeni transfer Furkan Apaydın ise, " İstediğim bir kulübe geldim, benim için çok iyi oldu. Buradan çıkış yakalayacağımı düşünüyorum. Burada daha çok çalışarak, kulübe daha iyi şeyler kazandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Her maç ilk maçım gibi olacak. O heyecanla çıkacağım ve o heyecanla idmanlarımı yapıyorum. Formayı alırsam çok iyi performans vermeyi düşünüyorum" diye konuştu. - MUĞLA