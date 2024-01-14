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Bodrum FK, Giresunspor'u 4-0 mağlup etti - Son Dakika
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Bodrum FK, Giresunspor'u 4-0 mağlup etti

Bodrum Futbol Kulübü, 1. Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında evinde Giresunspor'u 4-0 mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, takımının gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirterek, yeni gelen oyuncuların katılımının avantaj sağladığını söyledi.

Bodrum FK, Giresunspor\'u 4-0 mağlup etti
14.01.2024 - 12:22,
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Fırat AKAY/ BODRUM,

1'inci Lig'de ikinci yarının ilk haftasında evinde Giresunspor'u 4-0 mağlup eden Bodrum Futbol Kulübü, iyi bir başlangıca imza attı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, iyi bir oyun ortaya koyduklarını ve takımının gösterdiği performanstan memnun kaldığını söyledi. Ligin uzun bir maraton olduğunu vurgulayan Taşdemir, "İkinci yarının başlangıcını yaptık. İnşallah bununla beraber de istediğimiz oyunu bundan sonraki maçlarda sergileriz" dedi.

Giresunspor maçında sıkıntıar yaşamamak adına gerekli dersleri aldıklarını ifade eden Taşdemir, "Bu tür maçların bizim için ne kadar sıkıntılı olduğunu daha önce yaşadık. Dolayısıyla dersler çıkartıp bu maçı çok şükür kazandık. İkinci yarının 20 dakikalık bölümü hariç oyunun genelinden çok memnunum. Yeni gelen oyuncularımızın aramıza katılması avantajımıza oldu. Oyuncularımı kutluyorum ve galip geldiğimiz için mutluyum" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bodrum FK, Giresunspor'u 4-0 mağlup etti - Son Dakika
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