Bodrum FK, Göztepe\'yi 3-0 mağlup etti

Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Ozan Ergün, Kadir Beyaz, Hasan Erdoğan
Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka, Erkan Değişmez, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 89 Haqi Osman), Omar Imeri (Dk. 82 Halil İbrahim Sevinç), Üzeyir Ergün (Dk. 82 Ali Eren İyican), Musah Mohammed, Ali Aytemur, Celal Dumanlı (Dk. 57 Gökdeniz Bayrakdar), Burak Çoban (Dk. 89 Pedro Brazao)
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 46 Diouf), İsmail Köybaşı (Dk. 46 Yunus Emre Gedik), Tarkan Serbest, Doğan Erdoğan, Mamah (Dk. 46 Traore), Nielsen, Yalçın Kayan (Dk. 82 Celil Yüksel), Tijanic (Dk. 46 Ahmet Ildız), Ogün Bayrak
Goller: Dk. 34 Samet Yalçın, Dk. 41 Ogün Bayrak (Kendi kalesine), Dk. 79 Kenan Özer (Penaltıdan) (Bodrum FK)
Sarı kart: Dk. 89 Diogo Sousa (Bodrum FK)
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Bodrum FK, evinde Göztepe'yi 3-0 mağlup etti.
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