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Bodrum FK, Göztepe'yi 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Bodrum FK, Göztepe'yi 3-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Bodrum FK, evinde Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Samet Yalçın, Ogün Bayrak (Kendi kalesine) ve Kenan Özer'in (Penaltıdan) golleriyle Bodrum FK galibiyete ulaştı.

Bodrum FK, Göztepe\'yi 3-0 mağlup etti
24.12.2023 - 15:45,
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Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Ozan Ergün, Kadir Beyaz, Hasan Erdoğan

Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka, Erkan Değişmez, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 89 Haqi Osman), Omar Imeri (Dk. 82 Halil İbrahim Sevinç), Üzeyir Ergün (Dk. 82 Ali Eren İyican), Musah Mohammed, Ali Aytemur, Celal Dumanlı (Dk. 57 Gökdeniz Bayrakdar), Burak Çoban (Dk. 89 Pedro Brazao)

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 46 Diouf), İsmail Köybaşı (Dk. 46 Yunus Emre Gedik), Tarkan Serbest, Doğan Erdoğan, Mamah (Dk. 46 Traore), Nielsen, Yalçın Kayan (Dk. 82 Celil Yüksel), Tijanic (Dk. 46 Ahmet Ildız), Ogün Bayrak

Goller: Dk. 34 Samet Yalçın, Dk. 41 Ogün Bayrak (Kendi kalesine), Dk. 79 Kenan Özer (Penaltıdan) (Bodrum FK)

Sarı kart: Dk. 89 Diogo Sousa (Bodrum FK)

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Bodrum FK, evinde Göztepe'yi 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bodrum FK, Göztepe'yi 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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