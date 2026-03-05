Bodrum FK - Iğdır FK Maçında 0-0 Beraberlik - Son Dakika
Son Dakika Logo

Bodrum FK - Iğdır FK Maçında 0-0 Beraberlik

Bodrum FK - Iğdır FK Maçında 0-0 Beraberlik
05.03.2026 23:19
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Bodrum FK, Iğdır FK ile 0-0 berabere kalarak kupaya veda etti.

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Esra Arıkboğa, Azad İlhan

BODRUM FK: Rüzgar Adıyaman, Mert Yılmaz, Furkan Apaydın, Enes Öğrüce, Obekpa, Yunus Tarhan, Mustafa Erdilman (Dk.46 Ege), Astanakulov (Dk.63 Yusuf), Adem Metin(Dk.63 Omar İmeri), Alper Potuk(Dk.75 Emirhan Arkutcu), Haqi (Dk.89 Pusat).

IĞDIR FK: Sinan Bolat, Serkan Asan, Atakan Çankaya, Alperen Selvi, Devran Akkuş(Dk.46 Loshaj), Tunahan Ergül(Dk.90+1 Volkan), Oğuz Güçtekin, Mendes (Dk.86 Özgür), Bacuna(Dk.86 Berat), Ali Kaan, Bruno

SARI KARTLAR: Bruno, Atakan, Tunahan( Iğdır FK)

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4'üncü ve son hafta maçında Sipay Bodrum FK, evinde Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Bodrum ekibi grup aşamasını 1 puanla, Iğdır temsilcisi ise 5 puanla tamamlayıp kupaya veda etti.

8'inci dakikada ev sahibi ekipten Adem Metin, sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleyi düşündü; top kaleci Sinan'ın müdahalesinin ardından direğe de çarparak kornere gitti. İlk yarı 0-0 sona erdi.

48'inci dakikada Iğdır ekibinin atağında Serkan'ın soldan ortasında iyi yükselen Bacuna kafayı vurdu; top yandan dışarı çıktı.

75'inci dakikada Iğdır FK atağında Alperen'in ortasında Ali Kaan'ın vuruşunda top üstten auta çıktı.

77'nci dakikada Bodrum FK atağında Obekpa'nın vuruşunda top kaleci Sinan'da kaldı.

Mücadele 0-0 sona erdi.

BACUNA'YA TEPKİ GÖSTEREN TARAFTAR STATTAN ÇIKARILDI

Sipay Bodrum FK – Alagöz Holding Iğdır FK maçının 36'ncı dakikasında, konuk ekip oyuncusu Leandro Bacuna ile tartışan bir Bodrum taraftarı güvenlik güçleri tarafından stat dışına çıkarıldı. İki takım oyuncuları, bu taraftarın stat dışına çıkarılması için çaba gösterirken, söz konusu taraftarın Curaçao asıllı, 34 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Bacuna'ya karşı ırkçı söylemlerde bulunduğu iddia edildi. Dışarı çıkarılan taraftar, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Maçın ardından Bodrum taraftarları Bacuna'ya destek tezahüratları yaptı.

Kaynak: DHA

