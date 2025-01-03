Bodrum FK İkinci Yarıya Hızla Yükseliyor - Son Dakika
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Bodrum FK İkinci Yarıya Hızla Yükseliyor

Bodrum FK İkinci Yarıya Hızla Yükseliyor

Bodrum FK Asbaşkanı Polat, ligde hızlı bir çıkış yapacaklarını ve transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

03.01.2025 12:52
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Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında çok hızlı bir yükselişle istedikleri noktaya geleceklerini söyledi.

Liglere verilen arada yoğun bir hazırlık süreci geçiren Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında pazar günü evinde oynayacakları Kayserispor maçının hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, takımın motivasyonunun yüksek olduğunu belirterek, "Bu dönem için son kalan iki maçımız var. İnşallah içerideki maçımızı da alırız. Beşiktaş maçı için de iddialıyız. Oradan da alacağımız 1 puanla, inşallah bu devreyi 18 puanla kapatırız. İkinci devrede de çok hızlı bir yükselişle istediğimiz noktaya geleceğiz" diye konuştu.

Transfer çalışmaları sürüyor

Tansfer çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Polat, "Transfer çalışmalarımız var ama şu anda kesin olarak bir şey belli değil. İleriki dönemlerde hocamız inşallah güzel bir transfer açıklaması yapar. Şu anda oyuncularımızın motivasyonu gayet güzel. Gidişat da çok iyi. Toparlanmış durumda. İkinci devrede daha farklı bir takım görebilirsiniz" dedi.

Kayserispor maçını kazanarak moral depolamayı hedefleyen Bodrum FK, taraftarlarının desteğiyle sezonun verilen aradan sonra güçlü bir başlangıç yapmayı planlıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bodrum FK İkinci Yarıya Hızla Yükseliyor - Son Dakika

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