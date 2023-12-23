Bodrum FK ile Göztepe arasında zorlu mücadele

1'inci Lig'de hedefi üst sıralar olarak belirleyen iki Ege ekibi Bodrum Futbol Kulübü ile Göztepe yarın devrenin son haftasında karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Ozan Ergün düdük çalacak.

Ev sahibi Bodrum FK'da sakatlığı süren Süleyman Göztepe'ye karşı görev alamayacak. Tedavisine devem edilen Kenan'ın ise durumu maç saati netlik kazanacak. Konuk Göztepe'de ise sakatlıkları devam eden orta saha Palmer ve kanat Messaoudi mücadelede forma giyemeyecek. Golcü Diouf'un ise durumu ise belirsiz.

Sıralamada 26 puanla 7'nci basamakta yer alan Bodrum FK'nın teknik direktörü İsmet Taşdemir son derece zorlu ve kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi. Devreyi galibiyetle bitirmek istediklerini ifade eden Taşdemir, "Rakibimiz Göztepe son maçlarda çok önemli galibiyetler aldı. Bizim de hedefimiz devreyi üst sıralarda bitirmek" dedi.

Sarı-kırmızılıların başında çıktığı 4 lig maçından da galibiyetle ayrılmayı başaran Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov da 2023 yılını mutlu bir şekilde bitireceklerine inandığını ve Süper Lig yarışında kayıp yaşamak istemediklerini belirtti. Göztepe ise bu karşılaşma öncesi 32 puanla 3'üncü basamakta yer alıyor.