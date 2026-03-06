Bodrum FK, Irkçı Saldırıya Tepki Gösterdi

ZİRAAT Türkiye Kupası B Grubu'ndaki son sınavında Iğdır FK'yla evinde golsüz berabere kalan Bodrum FK, tribündeki bir taraftarın ilk yarının 36'ncı dakikasında konuk ekip oyuncusu Leandro Bacuna'ya yönelik ırkçı söylemleriyle şoke oldu. İki takım oyuncuları ve Bodrumlu taraftarların tepkisiyle ırkçı söylemde bulunan taraftar İlçe Stadı dışına çıkarılıp Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Maçın ardından Bodrum taraftarları Bacuna'ya destek tezahüratları yaptı. Kendisine destek veren taraftarların bulunduğu tribüne giden Curaçao asıllı, 34 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Bacuna, taraftarlara alkışlarla teşekkür etti. Bodrum FK'nın sosyal medya hesapları da bu görüntüleri İngilizce, "Seni seviyoruz Bacuna" mesajıyla paylaştı.