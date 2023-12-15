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Bodrum FK, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Bodrum FK, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmet Taşdemir, basın mensuplarına hakemlere destek olunması gerektiğini ifade etti. Sakatlığı devam eden Cenk Şen, maçta forma giyemeyecek.

Bodrum FK, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
15.12.2023 - 16:47,  Güncelleme: 16:52
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Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında 19 Aralık Salı günü deplasmanda Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yalıçiftlik Mahallesi'ndeki İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından teknik çalışma yaptı.

İsmet Taşdemir, basın mensuplarına, hakem Halil Umut Meler'e yönelik yapılan saldırının ardından hakemlere destek olunması gerektiğini ifade etti.

1. Lig'e çıktıklarından beri her hafta hedefi olan bir takım görüntüsü çizdiklerini ve o doğrultuda devam ettiklerini belirten Taşdemir, şunları söyledi:

"Hedefimiz hep aynı, imkanlar dahilinde yarışmacı bir takım olmak istiyoruz. Oyuncu yetiştirmek gibi ciddi bir potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum. İki zorlu maçımız var. Kocaelispor deplasmanı ve içeride Göztepe maçı zorlu karşılaşmalar olacak. Zorlukların üstesinden geldik bunların da üstesinden gelmek için elimizden geleni yapacağız."

Sakatlığı devam etmesine rağmen takımla antrenmana çıkan Cenk Şen de takım olarak maçlara iyi hazırlandıklarını aktararak, "Her iki maçta da galibiyet hedefliyoruz. İlk yarı sonunda belirlediğimiz puan hedefimiz var ve ona ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Yeşil-beyazlı ekipte sezonu kapatan Eren Albayrak ve Cenk Şen, Kocaelispor karşısında forma giyemeyecek.

Ligde çıktığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi yaşayan Bodrum FK, 25 puanla 6'ncı sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Bodrum FK, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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