Bodrum FK Mağlubiyetine Rağmen Mücadele Etti
08.03.2026 23:13
Bodrum FK'nin teknik sorumlusundan mağlubiyet sonrası açıklamalar; Erokspor'u tebrik etti.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Esenler Erokspor'a 4-3 yenilen Sipay Bodrum FK'nin teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, takımının maçı hiç bırakmadığını söyledi.

Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok güzel ve keyifli bir maç olduğunu, galibiyetten dolayı Esenler Erokspor'u tebrik ettiklerini ifade etti.

Geriye düştüklerini, 10 kişi kaldıklarını ona rağmen maçı bırakmadan sonuna kadar savaştıklarını ifade eden Yılmaz, "Oyuncularımı özellikle tebrik ediyoruz. Üzgünüz, hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Tabii bunda bazı etkenler de vardı, herkes gördü. Bodrumspor olarak başkanımız, yönetim kurulumuz Türk futbolu için elinden geleni yapıyor. Gençlere yatırım yapıyor, tesisleşme yapıyor. Yani Türk futbolunun ileriye gitmesi için şu anda belki de bir numaralı kulüp. Vaktini harcıyor başkanımız ve yönetim kurulumuz ama görmezlikten geliniyor." diye konuştu.

Sefer Yılmaz, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Sesimizi belki fazla çıkarmadığımız için bizi ezmeye çalışıyorlar. Geçen sene de bu böyle oldu biliyorsunuz, Süper Lig'den düşerken. Şu anda da devam ediyor. Ama biz sonuna kadar savaşacağız. Hakemleri bugün özellikle tebrik ediyoruz, şovlarını çok güzel yaptılar. Mağlubiyet, Bodrumspor'un mağlubiyeti için ellerinden geleni yaptılar. Ama biz bunlarla da savaşacağız, sonuna kadar devam edeceğiz. İnşallah ilk iki ya da üçten çıkmayı hedefliyorduk bundan biraz geride kaldık ama play-off'a kalıp inşallah sonunda mutlu sona ulaşacak bu takım."

Esenler Erokspor cephesi

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, çok zor bir deplasmanda, çok iyi bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Bu yarışın içinde en güçlü şekilde var olduklarını göstermeye devam ettiklerini vurgulayan Özköylü, "Oyuncularımı kutluyorum, gerçekten çok önemli bir galibiyete imza attılar. Maçın genelinde baktığımız zaman kalecimiz neredeyse kurtarış yapmadan üç tane gol yedi. Maalesef basit top kayıpları yaptık. Biraz oyunun ciddiyetini, temposunu kaybettik." şeklinde konuştu.

Her şeye rağmen çok önemli bir galibiyet aldıklarını anlatan Özköylü, şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Şimdi iyi bir dinlenme süreci geçirmemiz lazım. Perşembe günü çok önemli bir Bandırma maçı var. Oraya hızlı bir şekilde hazırlanacağız. İlk 45 dakika belki bu sezon oynadığımız en iyi maçlardan bir tanesi olabilir. Maçın ikinci yarısında, özellikle 60. dakikadan sonraki son yarım saatlik bölüm bizim adımıza tam bir hayal kırıklığı. 10 kişi kalmış bir takıma karşı oyun üstünlüğünü kaybettiğimiz, topa sahip olma ve pozisyon üretme konusunda sıkıntı yaşadığımız bir dönem oldu. Bunu da oturacağız, çıkaracağız, analizimizi yapacağız, göstereceğiz oyuncularımıza. Bir daha böyle bir duruma düşmemek adına ne yapmamız gerekiyorsa daha iyi yapacağız. Biz iyi bir takımız."

Kaynak: AA

