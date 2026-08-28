Bodrum FK, Manisa FK Maçında Galibiyet Hedefliyor - Son Dakika
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Bodrum FK, Manisa FK Maçında Galibiyet Hedefliyor

Bodrum FK, Manisa FK Maçında Galibiyet Hedefliyor
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Bodrum FK, Ege derbisinde Manisa FK'ya karşı ilk galibiyetini almak istiyor.

TRENDYOL 1'inci Lig'de ilk 3 haftada galibiyetle tanışamayan Bodrum Futbol Kulübü pazar günü Manisa FK'yla deplasmanda oynanacak Ege derbisinde 3 puanı hedefliyor. Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, "Lige istediğimiz gibi bir başlangıç yapamadık. 3 maçta aldığımız 2 puan beklentimizin altında. Ama oyuncu grubuma güveniyorum. Çalışıyoruz, eksiklerimizi, analizlerimizi yapıyoruz. Daha fazlasını nasıl yapabiliriz, daha iyisini nasıl yapabiliriz diye üstünde duruyoruz. Son maçta da Muğla derbisi Fair-Play içerisinde güzel bir maç oldu. Maça istediğimiz gibi başlamadık ama sonucunda zaman zaman oyunun hakimiyetini sağladığımız, üçüncü bölgede sonuçlandırmada sıkıntı yaşadığımız bir süreç oldu. Şimdi o maçı kapattık. Manisa FK lige iyi başlayan, 3 maçta 7 puanı olan, ofansif anlamda güçlü bir takım, iyi bir takım. Geçen seneki kadrosunu koruyup üstüne 3-4 tane de takviye yapan bir takım. Analizlerimizi yaptık. Kendimiz gibi, beklentilerimize cevap verdiğimiz şekilde oynarsak orada inşallah hedefimiz ligin ilk 3 puanını almak. Manisa'dan galibiyetle dönmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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