Bodrum FK, milli arayı Antalya kampında değerlendiriyor, kamp 3 Ekim'e kadar sürecek - Son Dakika
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Bodrum FK, milli arayı Antalya kampında değerlendiriyor, kamp 3 Ekim'e kadar sürecek

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Bodrum FK, milli arayı Antalya kampında değerlendiriyor, kamp 3 Ekim\'e kadar sürecek
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Trendyol 1'inci Lig ekibi Bodrum FK, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı değerlendirmek için Antalya kampına başladı. Kamp 3 Ekim Cumartesi'ye kadar sürecek; yeşil-beyazlılar aynı gün Bodrum'a dönüp 9 Ekim'de Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başlayacak.

MİLLİ maçlar nedeniyle lige verilen arayı değerlendiren Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Bodrum FK, Antalya kampına başladı. Yeşil-beyazlı ekip, dün gerçekleştirdiği akşam antrenmanıyla kampın ilk çalışmasını yaptı. Teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla birlikte Bodrum FK'nın milli ara programı da resmen başlamış oldu.

Antalya kampında yoğun bir çalışma programı uygulayacak olan takım, kamp süresince ağırlıklı olarak günde çift antrenman gerçekleştirecek. Çalışmalarda futbolcuların fiziksel seviyelerinin artırılmasının yanı sıra teknik ve taktik organizasyonlar üzerinde de durulacak. Bodrum FK, Antalya'daki kamp çalışmalarını 3 Ekim Cumartesi gününe kadar sürdürecek. Aynı gün Bodrum'a dönecek olan yeşil-beyazlılar, ardından 9 Ekim'de sahasında oynayacağı Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak. Teknik heyet, milli arayı takımın fiziksel ve taktiksel gelişimi açısından en verimli şekilde değerlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: DHA
CumartesiTrendyolAntalyaAnkaraBodrumSporSon Dakika

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