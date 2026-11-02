Bodrum FK\'nın 3 maçlık galibiyet serisi 1-1\'lik Ümraniyespor beraberliğiyle bitti

TRENDYOL 1'inci Lig'de evinde Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü'nün 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Ligde art arda Sarıyer (D), Bandırmaspor ve Antalyaspor (D) maçlarını kazanıp çıkışa geçen yeşil-beyazlılar, Ümraniyespor engelini aşamadı ve play-off hattına girme şansını kaçırdı. Bodrum FK Başkanı Taner Ankara maçın ardından yaptığı değerlendirmede son düdüğe kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Ankara yaptığı açıklamada, "Biz hiç kaybetmedik ya kazandık ya öğrendik. Sahadan beraberlikle ayrıldık ancak takımımız son düdüğe kadar büyük bir mücadele örneği gösterdi. Hatalarımızı gördük, derslerimizi çıkardık. Daha çok çalışacak, birbirimize daha sıkı sarılacak ve armamız için savaşmaya devam edeceğiz. Sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcularımıza, teknik ekibimize ve desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu takımın inancı da mücadelesi de bitmez. Birlikte daha güçlüyüz" diye konuştu.