Bodrum FK'nın 3 maçlık galibiyet serisi 1-1'lik Ümraniyespor beraberliğiyle bitti - Son Dakika
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Bodrum FK'nın 3 maçlık galibiyet serisi 1-1'lik Ümraniyespor beraberliğiyle bitti

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Bodrum FK\'nın 3 maçlık galibiyet serisi 1-1\'lik Ümraniyespor beraberliğiyle bitti
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TRENDYOL 1'inci Lig'de Bodrum FK, evinde Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalarak 3 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı ve play-off hattına girme şansını kaçırdı. Başkan Taner Ankara, son düdüğe kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

TRENDYOL 1'inci Lig'de evinde Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü'nün 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Ligde art arda Sarıyer (D), Bandırmaspor ve Antalyaspor (D) maçlarını kazanıp çıkışa geçen yeşil-beyazlılar, Ümraniyespor engelini aşamadı ve play-off hattına girme şansını kaçırdı. Bodrum FK Başkanı Taner Ankara maçın ardından yaptığı değerlendirmede son düdüğe kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Ankara yaptığı açıklamada, "Biz hiç kaybetmedik ya kazandık ya öğrendik. Sahadan beraberlikle ayrıldık ancak takımımız son düdüğe kadar büyük bir mücadele örneği gösterdi. Hatalarımızı gördük, derslerimizi çıkardık. Daha çok çalışacak, birbirimize daha sıkı sarılacak ve armamız için savaşmaya devam edeceğiz. Sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcularımıza, teknik ekibimize ve desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu takımın inancı da mücadelesi de bitmez. Birlikte daha güçlüyüz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Taner AnkaraTrendyolBodrumSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum FK'nın 3 maçlık galibiyet serisi 1-1'lik Ümraniyespor beraberliğiyle bitti - Son Dakika
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