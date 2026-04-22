TRENDYOL 1'inci Lig'de normal sezonun bitimine 2 hafta kala play-off oynamayı garantileyen Bodrum FK'nın genç yıldızı Ali Habeşoğlu performansıyla takımını sırtlıyor. Bodrum'a sezon başında 3'üncü Lig temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor'da yaptığı çıkışın ardından transfer edilen henüz 21 yaşındaki santrfor, gollerine 1'inci Lig'deki ilk yılında da devam etti. Geçen sezon 3'üncü Lig'de 18 golle takımını play-off finaline taşırken Ümit Milli Takım'a da seçilen Ali Habeşoğlu, Bodrum FK formasıyla 1'inci Lig'de 36 maçta 12 gol, 3 asistle oynuyor. Türkiye Kupası'nda da 2 gol atan Ali, 15 kez ağları sarsan Arnavut futbolcu Seferi'den sonra takımın en skorer ismi konumunda. Özellikle sezonun ikinci yarısında attığı 9 golle takımını play-offa taşıyan 1.90'lık genç yıldız; uzun boyuna rağmen tekniği, top hakimiyeti ve hızıyla transferde gözde durumda.