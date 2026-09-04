Bodrum FK'nın Portekizli forveti Pedro Brazao, İsrail ekibi Maccabi Haifa'ya transfer oldu - Son Dakika
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Bodrum FK'nın Portekizli forveti Pedro Brazao, İsrail ekibi Maccabi Haifa'ya transfer oldu

Bodrum FK\'nın Portekizli forveti Pedro Brazao, İsrail ekibi Maccabi Haifa\'ya transfer oldu
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Trendyol 1'inci Lig ekibi Bodrum FK, Portekizli forvet Pedro Brazao'nun Maccabi Haifa'yla anlaştığını duyurdu. 23 yaşındaki oyuncu, 2023-2024'ten bu yana forma giydiği yeşil-beyazlı ekipte 1. Lig şampiyonluğunda pay sahibi oldu; kulüp kendisine teşekkür etti.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nün Portekizli forveti Pedro Brazao, İsrail temsilcisi Maccabi Haifa'ya transfer oldu. Bodrum FK formasını 2023-2024 sezonundan bu yana terleten 23 yaşındaki futbolcu yuvadan uçtu. Adı Fransa temsilcisi Strasbourg'la da anılan ancak Avrupa'ya transferi gerçekleşmeyen Brazao'yla ilgili kulüpten, "Teşekkürler Pedro Brazao! Futbolcumuz Pedro Brazao'nun transferi konusunda İsrail Ligat Ha'Al ekiplerinden Maccabi Haifa ile anlaşmaya varılmıştır. 2023-2024 sezonundan bu yana yeşil-beyazlı formamızı başarıyla terleten ve 1. Lig şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olan Pedro'ya, kulübümüze verdiği emek ve yaşattığı güzel anlar için teşekkür ediyoruz. Pedro Brazao'ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" açıklaması yapıldı. Bodrum FK'da Emirhan Arkutcu, Tunahan Akpınar, Baran Demir, Enes Öğrüce ve Sirozhiddin Astanakulov'un 2026-2027 sezonunda kiralık olarak farklı kulüplerde forma giyecekleri açıklandı. Bodrum FK'da adı Avrupa'dan birçok takımla da anılan 21 yaşındaki milli golcü Ali Habeşoğlu'nun da transferin son gününün akşam saatlerinde Trabzonspor'a imza atması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Trendyol, İsrail, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK'nın Portekizli forveti Pedro Brazao, İsrail ekibi Maccabi Haifa'ya transfer oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum FK'nın Portekizli forveti Pedro Brazao, İsrail ekibi Maccabi Haifa'ya transfer oldu - Son Dakika
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