Bodrum FK'nın Portekizli kalecisi Sousa 28'inci yaş gününü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum FK'nın Portekizli kalecisi Sousa 28'inci yaş gününü kutladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum FK\'nın Portekizli kalecisi Sousa 28\'inci yaş gününü kutladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Futbol Kulübü'nün Portekizli kalecisi Diogo Sousa, 28'inci yaş gününü kutladı. Yeşil-beyazlılarla 5'inci sezonunu geçiren tecrübeli kaleci, takımın en eski yabancısı konumunda bulunuyor.

TRENDYOL 1'inci Lig'de geçen hafta evinde lider Batman Petrolspor'u 4-0 yenip ilk galibiyetini alan bu hafta da deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçına iddialı hazırlanan Bodrum Futbol Kulübü'nün Portekizli kalecisi Diogo Sousa takımın en eksi yabancı oldu. Yeşil-beyazlılarla 5'inci sezonunu geçiren tecrübeli kaleci 28'inci yaş gününü kutladı. Ege temsilcisine 2022-2023 sezonunda Antalyaspor'dan gelen Sousa, bulunduğu süre içinde hem 1'inci Lig'de play-off şampiyonluğu hem de Süper Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşadı. Sousa, Bodrum'da 1'inci Lig'de 2 kez final, 1 kez yarı final olmak üzere 3 kez play-offta kaleyi korudu. Yaz dönemlerinde birçok kulüp tarafından istenen Sousa, tercihini hep Bodrum'da kalmaktan yana kullandı. Sporting altyapısından yetişen Sousa, 2021-2022'de ilk olarak Antalyaspor'a geldi. Türkiye'deki 6'ncı senesine giren Sousa, Süper Lig'de 33, 1'inci Lig'de 103 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 7 maça çıktı.

Kaynak: DHA
BodrumFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dışişleri Bakanı Fidan’dan Yunanistan’a sert çıkış Dışişleri Bakanı Fidan'dan Yunanistan'a sert çıkış
Eski belediye başkanının öldürülmesi davasında yeni gelişme Azmettirenler de hesap verecek Eski belediye başkanının öldürülmesi davasında yeni gelişme! Azmettirenler de hesap verecek
Kassam Tugayları’na bağlı Refah Tugayları komutanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti Kassam Tugayları'na bağlı Refah Tugayları komutanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti
Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor! 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar
Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat’ta tefecilik operasyonu: 53 gözaltı Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat'ta tefecilik operasyonu: 53 gözaltı
Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı
Çağla Öz’ün gözaltına alınmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı Çağla Öz'ün gözaltına alınmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Kan donduran kaza Otomobil ikiye bölündü, 2 ölü, 2 yaralı Kan donduran kaza! Otomobil ikiye bölündü, 2 ölü, 2 yaralı
Destici’yi küplere bindiren bayrak Genel sekretere dönüp sordu: Bu nedir Destici'yi küplere bindiren bayrak! Genel sekretere dönüp sordu: Bu nedir?
12:15
Kurtlar Vadisi’ndeki “Muhsin Yazıcıoğlu“ detayı yeniden gündem oldu
Kurtlar Vadisi'ndeki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu
12:14
MSB’den Yunanistan’a Meis uyarısı “Müsamaha göstermeyeceğiz“
MSB'den Yunanistan'a Meis uyarısı! "Müsamaha göstermeyeceğiz"
11:49
Almanya’nın kadrosu açıklandı Klopp’tan Sane’ye hayatının şoku
Almanya'nın kadrosu açıklandı! Klopp'tan Sane'ye hayatının şoku
11:42
Kadir İnanır’ın 28 mirasçısına soğuk duş
Kadir İnanır'ın 28 mirasçısına soğuk duş
11:27
SPK duyurdu 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
11:15
Ayasofya’nın altında 9 kilometrelik gizli dünya Bakan Ersoy açıkladı
Ayasofya'nın altında 9 kilometrelik gizli dünya! Bakan Ersoy açıkladı
10:58
THY’nin İtalya’daki turnuvasına vize engeli: Yerine başka takım alındı
THY'nin İtalya'daki turnuvasına vize engeli: Yerine başka takım alındı
10:18
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2’si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2'si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor
10:06
Kritik zirve sonrası Merkez Bankası ve SPK’dan art arda açıklama
Kritik zirve sonrası Merkez Bankası ve SPK'dan art arda açıklama
09:53
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan “borsa“ açıklaması: Gerekli tüm tedbirler süratle alınacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "borsa" açıklaması: Gerekli tüm tedbirler süratle alınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 12:57:31. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum FK'nın Portekizli kalecisi Sousa 28'inci yaş gününü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement