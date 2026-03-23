Bodrum FK Play-Off\'a Yaklaşıyor

23.03.2026 12:00
Bodrum FK, İstanbulspor'u yenerek Play-Off'a büyük bir adım attı, önemli oyuncuları milli takımlara davet edildi.

SÜPER Lig'de geçen yıl tek sezonluk mücadele sonrası küme düşen Bodrum FK bu sezon yönetim ve kadro değişiklikleri, teknik direktörünün bahis soruşturmasında ceza almasına rağmen emin adımlarla Play-Off'a yürüyor. Ligde üst üste üçüncü galibiyetini İstanbulspor'u deplasmanda yıldız golcüsü Seferi'nin tek golüyle 1-0 yenerek alan Bodrum FK puanını 57 yaparak dördüncü sıradaki yerini korudu. Puan tablosunda sekizinci sıradaki Keçiörengücü'ne 10 puan fark atan yeşil-beyazlı ekip normal sezonun bitimine 6 maç kala Play-Off biletini büyük oranda cebine koydu.

Play-Off'a saha avantajıyla girmek için de puan farkını açan Bodrum ekibi kalan maçlarını Ümraniyespor, Çorum FK (D), Bandırmaspor, Erzurumspor, Amed Sportif Faaliyetler (D) ve Sarıyerspor'la oynayacak. Bodrum FK'da başkanlık bu sezon iki kez el değiştirirken takımı TFF 2'nci Lig'den Süper Lig'e kadar taşıyan Öztürk Ailesi hisselerini devretmişti. Teknik direktör Burhan Eşer ocak ayı sonunda 6 ay ceza alıp sezonu kapatırken, takımın önemli oyuncuları da ayrılmıştı.

AJETI VE ALİ MİLLİ TAKIMLARDA

Bodrum FK'da Ali Habeşoğlu ve Arlind Ajeti sezona verilen arada milli takımlara davet edildi. Yeşil-beyazlı kulüp, "Futbolcularımız Ali Habeşoğlu ve Arlind Ajeti, milli takımlarının aday kadrolarına davet edildi. Ali Habeşoğlu, Ümit Milli Takımımızın Hırvatistan ile oynayacağı 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçının; Arlind Ajeti ise Arnavutluk Milli Takımı'nın Polonya ile oynayacağı FIFA Dünya Kupası Play-Off Turu yarı final müsabakasının aday kadrosunda yer aldı. Oyuncularımıza başarılar dileriz" açıklamasını yayınladı.

Kaynak: DHA

Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Bakan Fidan’dan kritik diplomasi trafiği İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar 100 milyon TL... Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...
Fenerbahçe’de seçim olacak mı Sadettin Saran tarih verdi Fenerbahçe'de seçim olacak mı? Sadettin Saran tarih verdi
Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
İran’dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak İran'dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak

13:14
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı
12:13
İşte Atatürk’ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı
İşte Atatürk'ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı
11:59
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi’ne mayın döşenecek
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek
11:40
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı İşte olayın perde arkası
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası
11:38
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi görüntülendi Katil zanlısının hareketi dikkat çekti
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi görüntülendi! Katil zanlısının hareketi dikkat çekti
10:42
Savaşta tehlikeli yakınlaşma İsrail, Türkiye’nin yanı başını vurdu
Savaşta tehlikeli yakınlaşma! İsrail, Türkiye'nin yanı başını vurdu
