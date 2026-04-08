Bodrum FK Play-Off'a Yaklaşıyor

08.04.2026 12:01
Bodrum FK, Çorum FK ile 1-1 berabere kalarak play-off hedefine bir adım daha yaklaştı.

TRENDYOL 1'inci Lig'de play-offu garantilemeye çok yaklaşan Bodrum FK üst üste 4 galibiyetin ardından deplasmanda en yakın rakibi Çorum FK'yla yenişemedi. Zorlu deplasmandan 1-1'lik beraberlikle 1 puanla dönen yeşil-beyazlı ekip normal sezonun bitimine 4 maç kala play-offa bir adım daha yaklaştı. Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, maç sonrası yaptığı değerlendirmede, hedeflerinin play-off etabından şampiyon olarak Süper Lig'e dönmek olduğunu ifade etti.

Yılmaz, "Futbol adına çok güzel bir maç oldu. Çok kaliteli, çok keyifli, güzel bir maçtı. Süper Lig kalitesinde çok zevkli bir mücadeleydi. Çorum FK, bu ligin en kaliteli kadrolarından, en iyi futbol oynayan takımlarından biri. Biz çok iyi hazırlandık, rakibin iyi yönlerini, zaaflarını da biliyorduk. Erken gelen bir golle hiç moralimizi bozmadık. Futbolcularımız aynı taktik, disiplinde devam ettiler. Daha sonra golü de bulduk. İkinci yarı da çok keyifliydi. Maç gitti, geldi. Biz de alabilirdik, Çorum FK da alabilirdi. Penaltı kaçtı. Penaltıdan sonra biz yüzde 100 karşı karşıya kaçırdık. İnşallah sonuna kadar devam edeceğiz, hedefimiz play-offlardan şampiyon olarak yeniden Süper Lig'e dönmek" dedi.

Kaynak: DHA

