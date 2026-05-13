Bodrum FK Play-off Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum FK Play-off Maçına Hazırlanıyor

Bodrum FK Play-off Maçına Hazırlanıyor
13.05.2026 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sipay Bodrum FK, Arca Çorum FK ile yapacağı play-off rövanşı için idman yaptı. Teknik direktör Sefer Yılmaz, finale gitmek istediklerini belirtti.

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur rövanş maçında cuma deplasmanda Arca Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlarını sürdürdü.

Teknik heyet yönetiminde Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas, top koruma ve duran top organizasyonlarına yönelik taktik çalışmalar yaptı.

Antrenmanda teknik heyet ve oyuncuların morallerinin yüksek olduğu gözlendi.

Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, yaptığı açıklamada, iki maçın kaldığını, cuma günü kendilerine yeterli olan skoru alıp 24 Mayıs'ta Konya'daki finale gitmek istediklerini söyledi.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Play-off ikinci turu ilk maçında Bodrum FK, kırmızı-siyahlı ekibi 1-0 yenmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK Play-off Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
Alevlerin arasında can pazarı: Eyüpsultan’da 2’si çocuk 4 kişi ağır yaralandı Alevlerin arasında can pazarı: Eyüpsultan’da 2’si çocuk 4 kişi ağır yaralandı
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Eurovision’da İsrail protestosu: “Soykırımı durdurun” sloganları salonu inletti Eurovision’da İsrail protestosu: “Soykırımı durdurun” sloganları salonu inletti

22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
22:25
Gençlerbirliği’ni geriden gelip yenen Trabzonspor finale yükseldi
Gençlerbirliği'ni geriden gelip yenen Trabzonspor finale yükseldi
22:09
Trump’ın FED adayı Kevin Warsh Senato’dan onay aldı
Trump'ın FED adayı Kevin Warsh Senato'dan onay aldı
21:41
Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı
Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı
21:17
Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş
Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş
20:16
Nijerya’da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti
Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 22:56:43. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum FK Play-off Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.