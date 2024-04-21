Bodrum FK, Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Bodrum FK, Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti

Bodrum FK, Şanlıurfaspor\'u 2-1 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Bodrum FK'nın gollerini Celal ve Üzeyir atarken, Şanlıurfaspor'un golünü Amar kaydetti.

21.04.2024 15:46
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Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

56. dakikadaki Şanlıurfaspor hücumunda Harris'in ortasında ceza sahası içinde Amar'ın şutunda top ağlarla buluştu. 0-1

74. dakikadaki Bodrum FK atağında Haqi Osman'ın pasında ceza sahası içinde Celal'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

89. dakikada Bodrum FK'da Burak Çoban Şanlıurfasporlu Aldair'in müdahalesi ile yerde kaldı, hakem Erkan Özdamar penaltıya hükmetti. Topun başına geçen Üzeyir, topu ağlarla buluşturdu. 2-1

Hakemler: Erkan Özdamar, Haydar Avcı, Harun Reşit Güngör

Bodrum FK: Diogo Sousa, Süleyman, Samet, Kenan (Burak dk. 64), Pedro (Celal dk. 64), Üzeyir, Musah Mohammed, Mustafa (Haqi dk. 46), Ali, Gökdeniz (Ege dk. 73), Cenk

Yedekler: Bahri, Celutska, Erkan, Omar, Ahmet, Furkan,

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Şanlıurfaspor: Muhammed Alperen, Diogo, Adem (Landel dk. 79), İshak (Yusuf Emre dk. 90+2), Marco Filipe, Mehmet, Harris (Barış Ekincier dk. 78), Aldair, Fernando (Muhammed Enes dk. 90+2), Amar (Cumali dk. 82), Barış

Yedekler: Erzhan, Aydın, Bilal, Samet, Civan, Yusuf Baturay

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Celal (dk. 74), Üzeyir (dk. 90+1 pen.) (Bodrum FK), Amar (dk.56) (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Pedro, Musah Mohammed, Haqi, Süleyman Özdamar (Bodrum FK), Amar (Şanlıurfaspor) - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bodrum FK, Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum FK, Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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