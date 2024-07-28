Bodrum FK Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, sezon hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-beyazlı ekip, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde çift idman yaptı.
Antrenmanda futbolcular, kondisyon, koordinasyon, çabukluk ve dayanıklılık parkurunda kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.
Pas çalışması da yapan futbolcular, esneme hareketleriyle idmanları tamamladı.
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