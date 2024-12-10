Bodrum FK, Sivasspor Maçına Odaklandı - Son Dakika
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Bodrum FK, Sivasspor Maçına Odaklandı

Bodrum FK, Sivasspor Maçına Odaklandı

Volkan Demirel, hedef maç olarak nitelendirdiği Sivasspor mücadelesinden 3 puan bekliyor.

10.12.2024 12:33
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Sivasspor mücadelesi hakkında konuşan Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Rakibimiz olan bir takımla oynayacağız. Kazanmak istiyoruz inşallah, zaten her maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bodrum FK, 13 Aralık Cuma günü saat 20.00'da Sivasspor'u ağırlayacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde mücadelenin hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, ligdeki galibiyet hasretine son vermek için Sivas ekibi karşısında 3 puan arayacak. Yeşil-beyazlılar, aktivasyon çalışmasıyla başlayan idmanı sırasıyla geniş alan pas çalışması, taktik çalışmaları ve geniş alan oyun ile tamamladı.

Bu maç bizim hedef maçımız olacak

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, galibiyet hedeflediklerini söyledi. Demirel, "Bu maç bizim hedef maçımız. Neden hedef maçımız, rakibimiz olan bir takımla oynayacağız. Kazanmak istiyoruz inşallah, zaten her maçı kazanmak istiyoruz. Ne yazık ki sahadaki şartlar bazen buna müsaade etmiyor ama biz oyunun gelişimine, bir sonuç alamasak da oyuncuların bize dönüşlerinden çok memnunum. Zamanla sonuç da gelecek ama inanıyorum ki bu hafta artık bir Bismillah diyeceğiz, başlayacağız. 3 puanı kazanmamız lazım. Hak eden bir grup var. İstekliler, ne desek yapmaya çalışıyorlar. O yüzden ben, niyetlerim ve samimiyetin olduğu bir ortamda her zaman doğru işlerin çıkacağının düşüncesindeyim. Bu hafta Allah'ın izniyle 3 puanla başlayarak önümüzdeki hedeflere doğru ilerleyeceğiz. Tabii ki gelecek arkadaşlarımız olacak. Ama şu oyuncuyu istiyorum, bu oyuncuyu istiyorum değil. Olabilecek oyuncular üzerinde durmayı istiyoruz. Biz takımın eksiğini veya fazlasını zaten söylemiştik gelmeden önce de. Şimdi o bölgelere doğru hareket ediyoruz. Ortamımız burada güzel, inşallah en uygun oyuncuyu buraya getirmeyi düşünüyoruz. Buraya her futbolcuyu da sokmak istemiyorum. Çünkü aile ortamı ve aile düzeni var. Bu düzeni bozmak istemiyorum. İnşallah buraya uygun, bize katkı sağlayacak oyuncuları getireceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bodrum FK, Sivasspor Maçına Odaklandı - Son Dakika

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