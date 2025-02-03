Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK'da, alınan kötü sonuçların ardından Volkan Demirel'le yollar ayrıldı.
Geçtiğimiz sezon TFF 1.Lig'den kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Muğla ekibi Bodrum FK, İsmet Taşdemir'le yolları ayırıp Volkan Demirel ile anlaşmıştı.
Ancak Bodrum FK'ya Volkan Demirel de çare olamadı. 1 Kasım'da göreve başlayan Volkan Demirel Bodrum FK'nın başında 13 maça çıkarken 0.77 puan ortalaması tutturdu. 13 maçta 2 galibiyet elde eden Volkan Demirel,4 beraberlik alırken 7 de mağlubiyet aldı.
Son Dakika › Spor › Bodrum FK, Teknik Direktör Volkan Demirel ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
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