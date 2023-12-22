- Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir'den devre arası transfer sinyali

MUĞLA - Bodrum Futbol Kulübü TFF 1. Lig'in 17. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelcek. Ligin ilk yarısını Play-Off hattında kapatmak isteyen yeşil-beyazlı ekip, sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Devre arasında takımdan bazı oyuncuların ayrılacağı sinyalini veren Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, oyun kadrosu anlamında çok fazla seçeneklerinin olmadığını ve bazı oyuncuların ligin ikinci devresinde takımda olmayacağını söyledi.

Trenyol 1. Lig 17. hafta karşılaşmasında Bodrum FK, Göztepe'yi konuk edecek. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle Eren Albayrak sezonu kapatırken bunun yanı sıra Kocaeli maçında sakatlanan Süleyman Özdamar'da devre arasını kapattı. Takımın tecrübeli oyuncularından Kenan Özer'in sakatlığı nedeniyle Göztepe maçında forma giyip giymeyeceği maç gününde netlik kazanacak. Devre arasını Play-Off hattında kapatmak isteyen yeşil-beyazlı ekip rakibi karşısında 3 puan alarak gülen taraf olmak istiyor. Öte yandan, yeşil-beyazlı ekip son 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu skorlarla Bodrum FK ligde 26 puanla 7'inci sırada bulunuyor.

İsmet Taşdemir: Sınırlı bir kadroya sahibiz

Takımda sakatlıkları bulunan oyunculardan dolayı sınırlı bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, " İlk yarının bitimine sadece 1 maçımız kaldı. Sezonun en zor maçı olacak, geçen haftada izledim Göztepe'yi ve inanılmaz coşkulu doğru bir oyun oynuyorlar. Alternatifli çok geniş bir kadrosu var. Önemli bir maç bizi bekliyor. Diğer zor maçlara hazırlandığımız gibi hazırlıklarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz. Eksik olanları bir tarafta bırakacağız sağlıklı olanlarla yolumuza devam etmeye çalışacağımız bir maç olacak ve inşallah bizim için iyi geçer. Oyun kadrosu anlamında çok fazla seçeneğimiz yok dolayısıyla ikinci yarıda düşüncemizde bizimle olmayan arkadaşlarımız bizimle olmayacak. Bununla beraber sakatlarımız var, Haqi sakattı geri döndü işin içine ne kadar girebilir bilmiyorum. Süleyman yok, Kenan'ın olup olmayacağı belli değil. Sınırlı bir kadro kalıyor elimizde ama bizim için sorun teşkil etmez" dedi.

Takımın genç oyuncularından Halil İbrahim Sevinç ise, "Geçen hafta Kocaeli karşısında 3 puan değerinde 1 puan aldık. Çok rahatlıkla 3 puanı alabilirdik. Öne de geçtik ama hatalı bir kararla penaltıyla rakip beraberliği yakaladı. Bizim penaltımızı uzun süre değerlendirirken rakibin penaltısını VAR'ı birle dinlemeden kendisi inisiyatif aldı. Göztepe bu hafta farklı bir galibiyet aldı ve büyük bir gazla kazanmak isteyecekler. Bizde kendi evimizde Göztepe'ye kaybetmek istemiyoruz ve kazanmak istiyoruz. İnşallah 3 puanı alacağız ve devreyi en iyi yerde bitireceğiz" diye konuştu.