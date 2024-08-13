Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Futbolun umut verdiğini söyledi

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Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, yeni sezonun ilk maçında son dakika golünün kendilerini üzdüğünü ancak futbolun umut verdiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Bodrum FK, sahasında Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup oldu. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Taşdemir, "Yeni sezon hepimize hayırlı olsun. İnşallah tüm takımlar ve sporcular için sağlıklı, kazasız, belasız bir lig olur" diyerek sezona dileklerle başladı.

"Futbolun doğrularını geliştirmeye devam edeceğiz"

İlk maçta yaşanan heyecanın ve son vuruşlardaki beceriksizliğin sonuca olumsuz yansıdığını belirten Taşdemir, "Geçen sezon da benzer senaryolar yaşamıştık. Ancak oyuncularımın maç boyunca sergiledikleri oyundan memnunum. Çok pozisyon harcadık, bunun sonucunda son saniye golüyle mağlup olduk. Üzgünüz, fakat bu duruma takılıp kalmayacağız. Futbol doğrularını geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Taşdemir, takımın gelişimini sürdürerek, gelecekteki maçlara odaklanacaklarını vurguladı. - MUĞLA