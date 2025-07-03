Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Topuk Yaylası'nda günü çift idmanla tamamladı.
Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşen yönetiminde sabah ve akşam saatlerinde idman yapan yeşil-beyazlı futbolcular, ağırlıklı kondisyon çalışması yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanlarda futbolcular, top kapma, pas, pres, minyatür kale maç yaparak güç depoladı.
Son Dakika › Spor › Bodrum FK, Topuk Yaylası'nda İdmanlarına Devam Ediyor - Son Dakika
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