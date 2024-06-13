Bodrum FK, transfer çalışmalarına başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bodrum FK, transfer çalışmalarına başlıyor

Süper Lig'e yükselen Bodrum FK, iç ve dış transferde harekete geçmeye hazırlanıyor. Öztürk Ailesi'nin istikrarlı yönetimiyle takımı güçlendirmeyi planlayan Bodrum FK, yerli ve yabancı genç oyunculara şans verip tecrübeli isimlerle takımı tamamlamayı hedefliyor. Antrenmanlara Temmuz ayında başlayacak olan takımın kadrosu tatil sonrası netlik kazanacak.

13.06.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'e tarihinde ilk kez yükselmeyi başaran Bodrum FK'da iç ve dış transferde önümüzdeki günlerde gaza basılacak. Yeşil-beyazlı takım, 1'inci Lig'deki Play-Off şampiyonluğu sonrası aileleriyle birlikte daha önce 2'nci Lig'deki şampiyonluğun ardından olduğu gibi Başkan Fikret Öztürk ve Ali Şafak Öztürk'ün davetlesi olarak Öztürk Ailesi'nin Antalya'daki otelinde tatil yapıyor.

Bodrum'da takımda kalacak ve gidecek isimler tatil sonrası belli olacak. Son 3.5 yıldır yönettikleri takımda ve teknik heyette istikrardan yana olan Öztürk Ailesi, iskelet kadroyu koruyup lige uygun yerli ve yabancı takviler yapmayı planlıyor. Yerli ve yabancı genç oyunculara şans verip, takımı tecrübeli isimlerle tamamlayan Bodrum'un aynı çizgisini koruması bekleniyor. Bodrum FK, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde antrenmanlara Temmuz ayında başlayacak.

Kaynak: DHA

Bodrum, Tatil, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK, transfer çalışmalarına başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:41:44. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum FK, transfer çalışmalarına başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement