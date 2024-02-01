Bodrum FK, Ümraniyespor maçına odaklandı

Fırat AKAY/ BODRUM,
1'inci Lig'de geçen hafta önemli rakiplerinden Gençlerbirliği'ni 90+7'nci dakikada Hagi Osman'ın attığı golle 1-0 yenerek Süper Lig yarışını sürdüren 35 puanla dördüncü sıradaki Bodrum FK, deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor karşılaşmasına odaklandı. Cumartesi günü İstanbul'da rakibini yenerek seri başlatmayı amaçlayan yeşil-beyazlılarda teknik direktör İsmet Taşdemir değerlendirmelerde bulundu. Ligde artık her maçın çok zorlu geçeceğini belirten deneyimli teknik adam, "Galibiyet serisi yakalayabilirsek çok avantajlı duruma geçebiliriz. Bu ligde hiçbir maçın garantisi yok. Dolayısıyla karşılaşmalar çok zor. Maça iyi hazırlanan ve iyi konsantre olan kazanıyor" dedi.
Gençlerbirliği galibiyetinin çok önemli olduğunu vurgulayan İsmet Taşdemir, "Bu sezon az da olsa inişli çıkışlı grafiğimiz oldu. Bulunduğumuz nokta şu an bizim için iyi, artık geriye dönüp bakmayacağız. Geçmişte yaşadığımız talihsiz puan kayıplarına takılı kalmayacağız, hep önümüze bakacağız. Son haftada önemli ve kritik galibiyet aldık onu devam ettirmek istiyoruz. Bu hafta karşımızda oynadığı oyunla, bulunduğu yerin karşılığı olmayan bir takım olacak. Ümraniyespor takımı bu ligin iyi ekiplerinden bir tanesi, zor bir maç bizi bekliyor" yorumunu yaptı.
KALECİ DIOGO 5 HAFTA YOK
Sakat oyuncuların son durumu hakkında bilgilendirmelerde bulunan İsmet Taşdemir sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Kalecimiz Diogo sakatlığı nedeniyle 4 ya da 5 hafta takımdan uzak kalacak. Kalemizde Bahrican var ve yeni aldığımız Kerem var. Futbolda herkes kendisine şans geleceği anı bekler. Bu an, Bahrican ve Kerem için şans olabilir. İkisinin bunun altından kalkacağını düşünüyorum. Diogo geldiğinden beri bize katkılarıyla çok fark yaratan bir oyuncumuz oldu. Cenk Şen ve sarı kart cezalısı Celustka Ümraniyespor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Ali Aytemur'un ise durumu maç günü netlik kazanacak."
MUSTAFA ERDİLMAN İDDİALI
Bodrum ekibinde devre arasında Antalyaspor'dan kadroya dahil edilen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Erdilman, Bodrum FK'ya geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Zorlu bir sezonun kendilerini beklediğini dile getiren Mustafa, "Takım için, kendim ve geleceğim için çok çalışacağım. Burada harika bir aile ortamı var. Önümüzde uzun bir süreç var. Herkesten daha çok Süper Lig'e çıkmayı istiyoruz. Önümüzdeki Ümraniyespor maçı için de çok çalışıyoruz. İnşallah kazanan taraf biz oluruz ve yolumuza devam ederiz. Bir an önce ilk 11 için formayı kapıp Süper Lig yolunda takımıma katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.
EGEMEN'LE YOLLAR AYRILDI
Transfer çalışmalarını sürdüren Bodrum FK, takımın 2'nci Lig'de yer aldığı 2020 yılından bu yana kadroda bulunan kalecisi Egemen Gençalp ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kalecimiz Egemen Gençalp ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şampiyonluk yaşadığımız kalecimiz Egemen Gençalp'e bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. 36 yaşındaki eldiven bu sezon hiçbir resmi maçta Bodrum FK forması giyemedi.
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