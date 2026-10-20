Bodrum FK üst üste Sarıyer ve Bandırmaspor'u yendi, Aboubakar 4 gole ulaştı - Son Dakika
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Bodrum FK üst üste Sarıyer ve Bandırmaspor'u yendi, Aboubakar 4 gole ulaştı

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Bodrum FK üst üste Sarıyer ve Bandırmaspor\'u yendi, Aboubakar 4 gole ulaştı
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Bodrum FK, Trendyol 1'inci Lig'de Sarıyer'i 4-1 ve Bandırmaspor'u 2-1 yenerek bu sezon ilk kez galibiyet serisi yakaladı. 11 maçta 4 gol atan Ege Bilsel ile son haftalarda gol sayısını 4'e çıkaran Vincent Aboubakar'ın performansı teknik ekibe umut verdi.

TRENDYOL 1'inci Lig'de üst üste Sarıyer'i (D) 4-1, Bandırmaspor'u da 2-1 yenerek bu sezon ilk kez galibiyet serisi yakalayan Bodrum Futbol Kulübü'nde sol kanat Ege Bilsel ve Kamerunlu yıldız golcü Vincent Aboubakar'ın performansları fark yarattı. 2023 yılından bu yana yeşil-beyazlı formayı terleten 22 yaşındaki Ege, 11 maçta 4 kez fileleri sarsmayı başardı. Tüm müsabakaları ilk 11'de başlayan Ege, 927 dakika sahada kaldı.

Sezon başında golcüleri Taulant Seferi, Pedro Brazao ve Ali Habeşoğlu'nu satıp hücumda güç kaybeden Bodrum FK'da yıldız transfer Vincent Aboubakar da kendine geldi. Sezonun başlarında uyum sorunu yaşayan 34 yaşındaki golcü son haftalarda ise golleri sıralamaya başladı. Sarıyer deplasmanında 2 gol atan, son Bandırmaspor maçını da boş geçmeyen yıldız futbolcu gol sayısını 4'e çıkardı. Yeşil-beyazlılarda 7 maçta 495 dakika süre alan Aboubakar'ın artan performansı gelecek haftalar adına teknik ekibe büyük umut verdi. Bodrum FK bu hafta Antalyaspor deplasmanında mücadele edecek.

Kaynak: DHA
Vincent AboubakarTrendyolSarıyerBodrumSporEgeSon Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum FK üst üste Sarıyer ve Bandırmaspor'u yendi, Aboubakar 4 gole ulaştı - Son Dakika
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