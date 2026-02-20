Bodrum FK, Vanspor'a 3-1 Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum FK, Vanspor'a 3-1 Yenildi

20.02.2026 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum FK, Vanspor FK'ya 3-1 mağlup olarak Süper Lig yarışında puansız kaldı.

TRENDYOL 1'inci Lig'de son 4 maçını kazanıp Süper Lig yarışına dahil olan Bodrum Futbol Kulübü'nün serisi Vanspor FK deplasmanında son buldu. Play-Off'u hedefleyen rakibi karşısında maçı 3-1 kaybeden yeşil-beyazlılar ilk yarıyı 21'inci dakikada genç stoperi İsmail Tarım'ın golüyle 1-0 önde tamamladı. Ancak ikinci yarıda kalesini savunamayan Bodrum FK devrenin ilk 10 dakikasında 2 gol birden yedi, 65'inci dakikada 3-1 geriye düştü. Ardından maçı çeviremeyen Ege temsilcisi haftalar sonra sahadan puansız ayrılarak yarışta yara aldı.

Bu mağlubiyetle 45 puanla 4'üncü sırada kalan Bodrum FK'nın teknik sorumlusu Sefer Yılmaz zorlu iklim şartları nedeniyle maça 1 gün geç çıktıklarını belirtti. İlk yarıyı önde tamamlamalarına rağmen skoru koruyamadıklarını belirten Yılmaz, "Bu yenilgiyi telafi edeceğiz. Üzgünüz, puan ya da puanlar almak isterdik ancak ümidimizi kaybetmeyeceğiz" dedi.

Bodrum FK; lider Erzurumspor FK'nın 9, 2'nci sıradaki Esenler Erokspor'un ise 8 puan gerisinde yer aldı. Yeşil-beyazlılar pazar günü evinde Ege derbisinde Manisa FK ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK, Vanspor'a 3-1 Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan’dan ’’İyiyim’’ mesajı Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan'dan ''İyiyim'' mesajı
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı
Sivasspor’a -40 puanlı Adana Demirspor’dan çelme Sivasspor'a -40 puanlı Adana Demirspor'dan çelme
Yasemin Kaya Allen’in ’Isırmalık’ yorumu dikkat çekti Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti

13:00
Stoke City’nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı
Stoke City'nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı
12:20
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
12:17
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
11:56
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
11:47
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
11:10
Dilencinin önündeki gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
Dilencinin önündeki gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 13:07:26. #7.11#
SON DAKİKA: Bodrum FK, Vanspor'a 3-1 Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.