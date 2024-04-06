Bodrum FK ile Ankara Keçiörengücü 0-0 berabere kaldı

Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Yiğit Arslan, Gökmen Baltacı, Muhammet Ali Doğan
Bodrum FK: Sousa, Celustka, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 69 Mustafa Erdilman), Ahmet Aslan (Dk. 46 Brazao), Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Celal Dumanlı (Dk. 57 Gökdeniz Bayrakdar), Cenk Şen (Dk. 82 Furkan Apaydın) Burak Çoban (Dk. 82 Haqi Osman)
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Mert Kula, Erkam Develi (Dk. 90 Arda Şengül), Camara (Dk. 82 Selim Ilgaz), Mikail Okyar, Erkan Eyibil (Dk. 63 Bardhi), Ahmet Yazar (Dk. 63 Dembele), Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Traore
Sarı kartlar: Dk. 20 Erkan Eyibil, Dk. 83 Dembele (Ankara Keçiörengücü), Dk. 53 Musah Mohammed, Dk. 59 Samet Yalçın, Dk. 85 Ali Aytemur (Bodrum FK)
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Bodrum FK, sahasında Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.
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Çayırova Belediyesi, Türkiye Basketbol Ligi'nin 32. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Takımın hedefi mutlak galibiyet.
Turhal Mimar Sinan Ortaokulu Hentbol Takımı, Aksaray'da düzenlenen Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda birinci oldu. Yarı finalde Rize Fatih Ortaokulu'nu mağlup eden takım, finalde Zonguldak temsilcisi Kozlu Ortaokulu'nu da yenerek Türkiye şampiyonluğunu kazandı.
Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçın oynanacağı Şanlıurfa'ya hareket etti. Galatasaraylı futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk, İstanbul Havalimanı'nda taraftarlara imza dağıttı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Sarı-kırmızılı kafile daha sonra özel uçakla Şanlıurfa'ya hareket etti.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Bodrum FK, Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı. Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir, seyircisiz oynamanın iyi bir oyun sergilemelerini engellediğini belirtti. Taşdemir, maçın sonucundan memnun olmadıklarını ve önlerindeki 5 maçta bütün puanları alarak yarışta kalmak istediklerini söyledi. Ankara Keçiörengücü teknik direktörü Tahsin Tam ise deplasmanda aldıkları bir puanın değerli olduğunu ve gelecek maçlara hazırlanmak istediklerini ifade etti.
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da yarın Şanlıurfa'da oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya hareket etti. Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul Havalimanı'ndan uçtu. Kafilede Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da bulunuyor.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamayarak bir puana razı oldu.
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Yeni Zelanda'dan Bodrum'a dönüş yapan Açık Su Yüzücüsü Aysu Türkoğlu'nu evinde ziyaret etti. Türkoğlu'nun başarısından gurur duyduklarını belirten Mandalinci, Bodrum'a yeni spor tesisleri kazandıracaklarını söyledi.
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