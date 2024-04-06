Bodrum FK ile Ankara Keçiörengücü 0-0 berabere kaldı

Bodrum FK, Keçiörengücü ile berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Bodrum FK, Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı. Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir, seyircisiz oynamanın iyi bir oyun sergilemelerini engellediğini belirtti. Taşdemir, maçın sonucundan memnun olmadıklarını ve önlerindeki 5 maçta bütün puanları alarak yarışta kalmak istediklerini söyledi. Ankara Keçiörengücü teknik direktörü Tahsin Tam ise deplasmanda aldıkları bir puanın değerli olduğunu ve gelecek maçlara hazırlanmak istediklerini ifade etti.