Bodrum FK, yarın Pendikspor deplasmanında kazanıp seri başlatmayı hedefliyor

TRENDYOL 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Batman Petrolspor'u 4-0 yenip ilk galibiyetini alan Bodrum Futbol Kulübü yarın deplasmanda Orfa Yapı Pendikspor'la karşı karşıya gelecek. Pendik Stadı'nda Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Haftaya 7 puanla 14'üncü sırada giren Bodrum FK'da teknik direktör Burhan Eşer ilk deplasman galibiyetlerini almayı hedeflediklerini belirterek, "Pendikspor'un analizini yaptığımızda geçen seneden ilk 11'inde 7-8 tane birbirini tanıyan bir takım, iyi bir takım. Puan sıralamasında olarak bizim üstümüzdeler. Bizim için çok önemli bir maç. Çünkü çok kredi kaybettik. Kazanıp seri başlatmayı hedefliyoruz" dedi. Pendikspor ise bu karşılaşma öncesi 9 puan topladı.