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Bodrum Motofest Başladı

Bodrum Motofest Başladı

Bodrum'da düzenlenen Uluslararası Motofest, motosikletli kortejle başladı. Etkinlik yarın sona erecek.

05.10.2024 13:16
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Bodrum Motofest" çok sayıda motosikletlinin katıldığı kortejle başladı.

Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı ve Belediyesinin destekleriyle düzenlenen etkinlik kapsamında çok sayıda motosikletli, Barış Meydanı'nda buluştu. Buradan başlayan kortej, Gümbet Dolgu Alanı'nda sona erdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı motorize ekipler, bitiş noktasına Türk bayrağı açarak ulaştı. Kentte tatil yapan yerli ve yabancı turistler de korteje ilgi gösterdi.

Farklı ülkelerden motosikletlilerin de yer aldığı etkinlikte, katılımcılar kurulan stantları gezdi, jandarmanın eğitim ve simülasyon alanını ziyaret etti.

Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat, burada gösteri yaptı. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in elindeki Türk bayağını alarak motosikletin üzerine çıkan Polat, şovuna bir süre devam etti.

Kaymakam Mustafa Çit, festivalle Bodrumluların spora ve eğlenceye doyacağını söyledi.

Organizasyon Komite Başkanı Selim Turan da ilçede motosiklet kullanan gençlere güvenli sürüş pisti istediklerini ifade etti.

Necati ve Saykolar Grubunun sahne aldığı festival, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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