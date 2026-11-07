Bodrum Regatta 2026 Deniz Küreği Yarışları, 21 kulüp ve 300 sporcuyla başladı - Son Dakika
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Bodrum Regatta 2026 Deniz Küreği Yarışları, 21 kulüp ve 300 sporcuyla başladı

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Bodrum Regatta 2026 Deniz Küreği Yarışları, 21 kulüp ve 300 sporcuyla başladı
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Bitez Sahili'nde düzenlenen Bodrum Regatta 2026 Deniz Küreği Yarışları'nda 21 kulüp ve 300 sporcu mücadele etmeye başladı. İki gün sürecek organizasyonda 16 yarış yapılacak ve yarışlar yarın madalya töreniyle sona erecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizcilik kültürüyle kürek sporunun heyecanını buluşturan Bodrum Regatta 2026 Deniz Küreği Yarışları başladı.

Türkiye'nin dört bir yanından 21 kulüp ve 300 sporcunun katılımıyla Bitez Sahili'nde gerçekleştirilen organizasyonda, iki gün boyunca 16 yarış düzenlenecek.

Bodrum Halikarnas Kürek Kulübü ve Bitez Rowing ev sahipliğinde, Türkiye Kürek Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen organizasyona Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi destek veriyor.

Farklı yaş ve kategorilerden kürekçilerin yer aldığı yarışlarda aynı parkurda kıyasıya mücadele ediliyor.

Türkiye Kürek Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Fatih Gökşen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'da bu ölçekte ilk kez ulusal bir organizasyon düzenlediklerini belirtti.

Yarışların farklı kategorilerde yapıldığını ifade eden Gökşen, her startta 20'ye yakın teknenin mücadele ettiğini ve 4 bin metre üzerinden gerçekleştirilen yarışların bir festival havasında geçtiğini vurguladı.

Gökşen, organizasyonun her yıl geleneksel olarak tekrarlanmasını hedeflediklerini kaydetti.

Yarışlar, yarın sabah başlayacak mücadelelerin ardından düzenlenecek madalya töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA
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