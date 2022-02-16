Üye Girişi
Bodrum'un Hentbolcü kızları yarı finallerde - Son Dakika

Bodrum'un Hentbolcü kızları yarı finallerde

16.02.2022 13:17
Bodrum'un Hentbolcü kızları yarı finallerde

2021-2022 Okul Sporları Yıldızlar Türkiye şampiyonasında Menteşe Türdü 100'üncü Yıl Ortaokulu ile birlikte gruptaki tüm maçlarını kazanan Bodrum Profilo Marina Ortaokulu kız hentbol takımı da Türkiye yarı finallerine gitmeye hak kazandı.

2021-2022 Okul Sporları Yıldızlar Türkiye şampiyonasında Menteşe Türdü 100'üncü Yıl Ortaokulu ile birlikte gruptaki tüm maçlarını kazanan Bodrum Profilo Marina Ortaokulu kız hentbol takımı da Türkiye yarı finallerine gitmeye hak kazandı.

Muğla şampiyonluğunun ardından Burdur'da 9-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen grup maçlarında Bodrum ekibi ilk maçında Aydın Müşerref Gündoğdu Ortaokulunu 23-13, ikinci maçında Denizli Cumhuriyet Ortaokulunu 17-5 ve son maçında da Karaman Bifa Ortaokulunu 16-2'lik skorla geçerek grup maçlarını namağlup tamamladı.

Bodrum Profilo Marina Ortaokulu Yıldız Kızlar Hentbol takımı Gökhan Ceyhan yönetiminde çıktığı tüm maçları kazanmasının ardından Türkiye yarı finallerinde mücadele edecek. - MUĞLA

YORUMLAR
500

Profilo, Türkiye, Hentbol, Bodrum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bodrum'un Hentbolcü kızları yarı finallerde - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
12:52 Eski manken Firdevs Alkan'ın şüpheli ölümü! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
12:48 Yaş 20, kazandığı para 111 bin TL
12:22 Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım
11:56 Özcan Deniz, 23 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Korumaların çokluğu dikkat çekti
11:52 Altın Tasarruf Sistemi nasıl çalışacak? 9 soruda 4 senaryo
11:50 TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yayın ihalesi açıklaması: Umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kuracağız
11:50 Dünyanın çivisi çıktı! Kalabalık meydanda süs havuzunun içinde güpegündüz ilişkiye girdiler
11:44 Filmdi, gerçek oldu! Tinder avcıları 1 milyar dolardan fazla vurgun yaptı
11:39 Komutanını devresi sanınca kısa süreli felç geçirdi! Video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı
11:32 İYİ Parti lideri Meral Akşener çok sert: Kadınların takılarına, bileziklerine göz diktiniz!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 13:25:21. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum'un Hentbolcü kızları yarı finallerde - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement