Bodrum'un Hentbolcü kızları yarı finallerde

2021-2022 Okul Sporları Yıldızlar Türkiye şampiyonasında Menteşe Türdü 100'üncü Yıl Ortaokulu ile birlikte gruptaki tüm maçlarını kazanan Bodrum Profilo Marina Ortaokulu kız hentbol takımı da Türkiye yarı finallerine gitmeye hak kazandı.

Muğla şampiyonluğunun ardından Burdur'da 9-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen grup maçlarında Bodrum ekibi ilk maçında Aydın Müşerref Gündoğdu Ortaokulunu 23-13, ikinci maçında Denizli Cumhuriyet Ortaokulunu 17-5 ve son maçında da Karaman Bifa Ortaokulunu 16-2'lik skorla geçerek grup maçlarını namağlup tamamladı.

Bodrum Profilo Marina Ortaokulu Yıldız Kızlar Hentbol takımı Gökhan Ceyhan yönetiminde çıktığı tüm maçları kazanmasının ardından Türkiye yarı finallerinde mücadele edecek. - MUĞLA