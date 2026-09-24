Bodrum Yarı Maratonu 9. kez başlıyor, 23 ülkeden 2 bin 500 sporcu koşacak - Son Dakika
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Bodrum Yarı Maratonu 9. kez başlıyor, 23 ülkeden 2 bin 500 sporcu koşacak

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Bodrum Yarı Maratonu 9. kez başlıyor, 23 ülkeden 2 bin 500 sporcu koşacak
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Türkiye'nin turizm merkezlerinden Bodrum, 2-4 Ekim'de 9. kez Bodrum Yarı Maratonu'na ev sahipliği yapacak. 23 ülkeden 2 bin 500 sporcu, 21K, 10K ve 5K parkurlarında Bodrum'un simge noktalarından geçerek koşacak.

Türkiye'nin tanınmış turizm merkezlerinden Bodrum, 2-3 ve 4 Ekim tarihlerinde 9. kez Bodrum Yarı Maratonu'na ev sahipliği yapacak. Organizasyona 23 farklı ülkeden toplam 2 bin 500 sporcu katılacak.

Bodrum Yarı Maratonu'nda bu yıl da yerli ve yabancı sporcular koşu heyecanını yaşayacak. 23 ülkeden toplam 2 bin 500 sporcu, Bodrum'un denizi, tarihi ve kent yaşamı eşliğinde 21K, 10K ve 5K parkurlarında koşacak. Bodrum'un 'Sarı Yaz' günlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Almanya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Norveç, Kazakistan, İran, İsveç, Sudan, İsviçre, Güney Afrika, Turks ve Caicos Adaları, Fas, Ürdün, Danimarka, Hollanda, Ukrayna, Lüksemburg, Belarus, Kanada, Belçika ve Moldova'dan sporcular yer alacak.

Startın Bodrum Belediye Meydanı'ndan verileceği yarışlarda koşucular; Myndos Kapısı, Antik Tiyatro, Bodrum Kalesi, Kumbahçe ve marina hattı gibi kentin simge noktalarından geçecek. 21K parkuru Bitez ve Konacık yönünde devam ederken, 10K ve 5K rotaları Bodrum merkezinde daha kısa mesafeli bir yarış deneyimi sunacak.

Yarışlar 4 Ekim Pazar günü yapılacak. 21K saat 07.30'da, 10K ve 5K ise saat 07.45'te Bodrum Belediye Meydanı'ndan start alacak.

Çocukların emeği ve koşu heyecanı, Bodrum'da buluşacak

Bodrum Yarı Maratonu'nun sosyal sorumluluk çalışmalarında çocuklar önemli bir yere sahip. Yarışı tamamlayan sporculara verilen özel tasarım finisher madalyaları, Bodrum Sağlık Vakfı bünyesindeki özel gereksinimli çocukların el emeğiyle hazırlanıyor. Böylece sporcuların alacağı madalyalar, organizasyonun sosyal sorumluluk anlayışını taşıyacak.

Çocukların koşu heyecanı ise 3 Ekim Cumartesi günü Bodrum Belediye Meydanı'nda saat 11.00'de düzenlenecek Çocuk Koşusu ile başlayacak.

Kaynak: İHA
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