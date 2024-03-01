Bodrumspor, Aras Kargo maçında galibiyete kenetlendi

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Bodrum spor, Play-Off potasındaki yerini korumak için yarın oynayacağı Aras Kargo maçında galibiyete kenetlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu KFC Kadınlar 1. Lig A Grubu 22. hafta karşılaşmasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın saat 14.00'te Aras Kargo'yu konuk edecek. Yeşil-beyazlı ekip, ligin son maçında karşılaşacağı rakibi karşısında Play-Off potasındaki yerini korumak için galibiyete kenetlendi. Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonu'nda mücadelenin hazırlıklarını sürdüren 'Bodrum'un İncileri' taraftarı önünde galip gelerek, 7-9 Mart tarihleri arasında Balıkesir'de oynanacak Play-Off müsabakalarına katılmak istiyor.

"Elimizden geleni yapacağız"

Takımın kısa sürede iyi işler yaptığını söyleyen Bodrumspor Voleybol Şube Sorumlusu Mehmet Dağoğlu, "Bize destek olan basın emekçilerine çok teşekkür ederiz. Bodrum çok kısa süre içerisinde voleybola başladı. Bodrum voleybolu sevdi, voleybol Bodrum'u sevdi ve Bodrum voleybol kenti oldu. Bu konuda başkanımız Rıza Karakaya ve hocamız Adnan Kıstak'ı destekleriyle daha iyi yerlere geleceğiz. Bizim bu başarımız minik oyuncularımıza örnek teşkil ediyor. Bodrum'da voleybolu iyi yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"Kritik maçta taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz"

Zorlu maç öncesi taraftardan destek isteyen Bodrumspor Yönetim Kurulu Üyesi Hadi Türk, "Rıza Karakaya başkanımızın önderliğinde, Adnan Kıstak hocamızın yardımlarıyla bu takımı kurduk. Geçen sene 1'inci ligin kapısından dönmüştük. Daha sonra farklı bir durum oluştu ve Fethiye'nin haklarını devraldık. İlk senemizde kısa vadede acil bir kadro kurmamız gerekiyordu. Adnan hocam çevresini ve tecrübesini kullanarak bütçemiz doğrultusunda mütevazi bir kadro kurdu. Bazı maçlarda mağlup bunlar işin içinde olan şeyler ve biz sezon boyunca umudumuzu hiç yitirmedik. Takımımız daha sonra her maçı final havasında oynadı. Üst üste 8 galibiyet alarak bizi Play-Off potasına soktu. Bu süreçte bizden kat kat fazla bütçesi olan takımları yenmeyi başardık. Oyuncularımızın büyük özverisi ve Adnan hocanın bilgi ve birikimi burada çok etkili oldu. Aras Kargo maçı ile son maçımızı oynayacağız. Bu maçtan galip ayrıldığımız takdirde Play-Off oynayacağız. Play-Off maçları 7-9 mart arasında Balıkesir'de oynanacak. İnşallah ilk ayakta iyi sonuçla dönüp ikinci final grubuna kalmak istiyoruz. Hedefimiz başlarken bu değildi ama takımın ve yönetimin inancıyla bu noktaya geldik. Bizi bu süreçte destekleyen çok değerli taraftarımız var. En kritik maçımızda taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz" sözlerini dile getirdi.

"Bodrumspor'u play-off'larda temsil etmek istiyoruz"

Bodrumspor'u Play-Off'larda temsil etmek istediklerini belirten Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Adnan Kıstak, "Bu macera 2,5 yıl önce başladı. Bir hayaldi fakat her sene bir üst lige çıkarak 1'inci lige geldik. İlk senemiz olmasına rağmen Play-Off'un kapısındayız ve 8 maçta 8 galibiyet aldık. Normalde takımlar 14 kişi ama biz 12 kişi mücadele ediyoruz. Herkes bize küme düşecek diye baktı 2 galibiyetteydik ama şuan 13 galibiyetle Play-Off potasına girmek üzereyiz ve bu muhteşem bir şey. Cumartesi evimizde maçımız var bütün Bodrumluları buraya bekliyoruz. Maçı alıp Play-Off maçlarında Bodrum'u temsil etmek istiyoruz. Bu süreçte bize destek veren tüm sponsorlarımıza çok teşekkür ederiz. 2 yıl içerisinde 200 kişilik spor ordusu kurduk. Ücretsiz altyapı oyuncuları yetiştiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Oyuncular heyecanlı galibiyet için umutlu"

Play-Off'lara kalmak istediklerini söyleyen takım kaptanı Esra Şen, "Çok zorlu bir süreçten geçtik, lige başladığımızda hedefimiz Play-Off'a kalmaktı ama o kadar şansız mağlubiyetler aldık ki bir anda 9'unculuğa düştük. Karşıyaka maçından sonra çıkış yakaladık. Oynadığımız oyundan keyif almaya başladık. Bu süreçte taraftarımızdan, hocalarımızdan ve yönetimimizden her zaman destek aldık. İkinci devre güzel bir çıkış yakaladık. Önümüzdeki Aras maçı sezonun en önemli maçı kazanırsak Play-Off'larda Bodrumspor'u temsil etmeye devam edeceğiz. Çok istiyoruz, heyecanlıyız ve Bodrum'u daha iyi nasıl temsil edebiliriz diye düşünüyoruz. Bodrum'un adını Play-Off'larda da göstermek istiyoruz" dedi.

Takımın libero oyuncusu Dilara Yeşil, "Sezon başı birkaç yenilgi aldık ama ikinci devreyi çok güzel devam ettiriyoruz. Bu hafta Aras maçını alıp Play-Off'larda Bodrum'u temsil etmek istiyoruz. Herkesin desteklerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Takımın Belaruslu orta oyuncusu Anna Kalinouskaya ise, "Bu başarıdan dolayı çok mutluyum. Çok heyecanlıyım, çok güzel bir maç olacak. Bu haftaki maçımıza tüm Bodrumluları bekliyoruz" sözlerini kaydetti. - MUĞLA