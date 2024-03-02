Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1. Lig 22. hafta karşılaşmasında Bodrumspor evinde karşılaştığı Aras Kargo'yu 3-1 mağlup etti. Bu skorla birlikte yeşil-beyazlılar adını play-off'lara yazdırdı. Maçın ardından oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
TVF Kadınlar 1. Lig A Grubu 22. hafta karşılaşmasında Bodrumspor,Aras Kargo'yu konuk etti. Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonunda karşılaşmayı yüzlerce yeşil-beyazlı taraftar izledi. Taraftarlar mücadele boyunca desteklerini sürdürdü. Karşılaşmanın ilk setini yeşil-beyazlı ekip 25-23 önde kapattı. Rakip Aras Kargo ikinci sette 25-27'lik skorla durumu eşitledi. Taraftarın desteğiyle Bodrum'un İncileri üçüncü seti 25-23 ve son seti 25-21 alarak karşılaşmayı 3-1 kazandı. Bu skorla birlikte play-off'a kalmayı garantileyen yeşil-beyazlı ekip ve taraftarlar maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Taraftarı önünde galip gelen Bodrum'un İncileri, 7-9 Mart tarihleri arasında Balıkesir'de oynanacak Play-Off müsabakalarına katılmaya kazandı. - MUĞLA
Son Dakika › Spor › Bodrumspor, Aras Kargo'yu mağlup ederek play-off'lara adını yazdırdı - Son Dakika
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda A Milli Erkek Futsal Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 6-0 yenildi. Maçın ilk yarısını 4-0 geride kapatan milliler, ikinci yarıda da 2 gol daha yiyerek mağlup oldu. Diğer müsabakalarda ise İran Hollanda'yı 6-0, Japonya Çekya'yı 8-2, Brezilya Kenya'yı 5-0, Kuveyt İspanya'yı 6-5 ve Tayland Cezayir'i 9-6 yendi. Türkiye A Milli Kadın Futsal Takımı ise yarın Kenya ile karşılaşacak, A Milli Erkek Futsal Takımı ise 4 Mart Pazartesi günü Hollanda ile mücadele edecek.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor ile karşılaştı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Fenerbahçe, puanını 73'e çıkararak liderlik koltuğuna oturdu.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Alanya Belediyespor, sahasında karşılaştığı Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın süresi 1 saat 8 dakika oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?