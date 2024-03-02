Bodrumspor, Aras Kargo'yu mağlup ederek play-off'lara adını yazdırdı - Son Dakika
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Bodrumspor, Aras Kargo'yu mağlup ederek play-off'lara adını yazdırdı

Bodrumspor, Aras Kargo\'yu mağlup ederek play-off\'lara adını yazdırdı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1. Lig 22. hafta karşılaşmasında Bodrumspor, Aras Kargo'yu 3-1 mağlup ederek play-off'lara katılmayı garantiledi. Maç sonunda oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

02.03.2024 19:06  Güncelleme: 19:08
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1. Lig 22. hafta karşılaşmasında Bodrumspor evinde karşılaştığı Aras Kargo'yu 3-1 mağlup etti. Bu skorla birlikte yeşil-beyazlılar adını play-off'lara yazdırdı. Maçın ardından oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

TVF Kadınlar 1. Lig A Grubu 22. hafta karşılaşmasında Bodrumspor,Aras Kargo'yu konuk etti. Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonunda karşılaşmayı yüzlerce yeşil-beyazlı taraftar izledi. Taraftarlar mücadele boyunca desteklerini sürdürdü. Karşılaşmanın ilk setini yeşil-beyazlı ekip 25-23 önde kapattı. Rakip Aras Kargo ikinci sette 25-27'lik skorla durumu eşitledi. Taraftarın desteğiyle Bodrum'un İncileri üçüncü seti 25-23 ve son seti 25-21 alarak karşılaşmayı 3-1 kazandı. Bu skorla birlikte play-off'a kalmayı garantileyen yeşil-beyazlı ekip ve taraftarlar maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Taraftarı önünde galip gelen Bodrum'un İncileri, 7-9 Mart tarihleri arasında Balıkesir'de oynanacak Play-Off müsabakalarına katılmaya kazandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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