Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasında Çağdaş Bodrumspor, Çayırova Belediyespor'u 78-75 mağlup etti.
Bodrum Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-14 önde tamamlayan ev sahibi ekip, devreye 38-33 önde girdi. Üçüncü çeyreği Çayırova Belediyespor 59-49 üstünlükle tamamlasa da Çağdaş Bodrumspor maçı 78-75 kazandı.
Son Dakika › Spor › Bodrumspor, Çayırova'yı Yenerek 9. Haftayı Galip Tamamladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?