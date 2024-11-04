Bodrumspor, Çayırova'yı Yenerek 9. Haftayı Galip Tamamladı - Son Dakika
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Bodrumspor, Çayırova'yı Yenerek 9. Haftayı Galip Tamamladı

Bodrumspor, Çayırova\'yı Yenerek 9. Haftayı Galip Tamamladı

Bodrum'da oynanan maçta Çağdaş Bodrumspor, Çayırova Belediyespor'u 78-75 mağlup etti.

04.11.2024 21:46
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasında Çağdaş Bodrumspor, Çayırova Belediyespor'u 78-75 mağlup etti.

Bodrum Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-14 önde tamamlayan ev sahibi ekip, devreye 38-33 önde girdi. Üçüncü çeyreği Çayırova Belediyespor 59-49 üstünlükle tamamlasa da Çağdaş Bodrumspor maçı 78-75 kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bodrumspor, Çayırova'yı Yenerek 9. Haftayı Galip Tamamladı - Son Dakika

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