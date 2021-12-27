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Bodrumspor'da hava kapalı - Son Dakika

Bodrumspor'da hava kapalı

27.12.2021 11:28
Bodrumspor'da hava kapalı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Adıyaman Futbol Kulübü'ne 3-1 yenilen Bodrumspor'da moraller iyice bozuldu.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Adıyaman Futbol Kulübü'ne 3-1 yenilen Bodrumspor'da moraller iyice bozuldu. Son 5 lig maçında sadece 1 galibiyet elde edebilen yeşil-beyazlılar sezonun ilk yarısını 31 puanla 9'uncu sırada tamamladı. Sezon başında yıldız isimleri kadrosuna dahil eden ve büyük beklentilerle yola çıkan Bodrumspor'da oluşan tablo camianın moralini bozdu. Teknik direktör İsmet Taşdemir, kötü bir kapanış yaptıklarını söyledi.


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Futbol Federasyonu, Adıyaman, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bodrumspor'da hava kapalı - Son Dakika Spor


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