Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı düzenlenen toplantıyla tanıtıldı

Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı.

Belediye Trafo Kafe'de düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, çocukların yetişip dünya ligine katılmalarını sağlamanın önemli olduğunu söyledi.

Bodrumspor'un çocukların gelişiminde, hayata katılmasında, özgüven sağlanmasında çok önemli katkılar sağladığına değinen Aras, futbol takımının kendilerini gururlandıran bir noktada olduğunu vurguladı.

Salgın döneminde ilçede siyaset, bürokrasi, iş dünyası gibi birçok çevreden çok önemli insanların yerleştiğini aktaran Aras, o kişilerden birisinin de takımın antrenörü Adnan Kıstak olduğunu, kendisine teşekkür ettiklerini ifade etti.

Adnan Kıstak da takımın belediye başta olmak üzere birçok kurumun verdiği destek ve katkısıyla kurulduğunu, hedeflerinin çocukları en iyi şekilde yetiştirmek olduğunu aktardı.

Ocak'ta okullarda ücretsiz kurslara başlayacaklarını ifade eden Kıstak, şöyle konuştu:

"Bölgesel lige katılacağız. Haziran'da Bodrum'da büyük bir şölen olacak. Maçlarda ünlü kişiler de oynayacak. Yarımada ve çevre illerdeki bütün gençleri burada toplamak istiyoruz. Başarılı çocuklara burslar alacağız. Başkanımız çok güzel tesislere imza atıyor. O tesislerde yurt dışından takımları da konuk ederek turizmde de katkı sağlamak istiyoruz. Bodrumspor Kulübü ve Başkanın da burada çok büyük emekleri var."

Bodrumspor Voleybol Şube Sorumlusu Mehmet Dağoğlu ise heyecanlı olduklarını, milli takımlarda ve Süper Lig'e çıkacak bir takım hazırlamayı hedeflediklerini kaydetti.