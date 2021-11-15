Bodrumspor kendine geldi
15.11.2021 11:05
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Silahtaroğlu Vanspor'u deplasmanda 3-1 yenen Bodrumspor 2 maçlık galibiyet hasretine nokta koydu.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Silahtaroğlu Vanspor'u deplasmanda 3-1 yenen Bodrumspor 2 maçlık galibiyet hasretine nokta koydu. Bu galibiyetle yeniden zirve yarışında iddialı duruma gelen yeşil-beyazlılarda teknik direktör İsmet Taşdemir, seri yakalayacaklarını söyledi. Vanspor'un rakiplerinden olduğunu belirten Taşdemir, "Takımımı kutluyorum. Çok önemli bir galibiyetle evimize döndük. Önümüzde Somaspor maçı var. Her karşılaşma bizim adımıza final niteliğinde. Seri galibiyetler yakalayıp hedeflediğimiz yerde olacağımıza inanıyorum" dedi.
- Bodrum
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