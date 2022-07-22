Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Eksiklerimiz var ama artılarımız daha fazla - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Eksiklerimiz var ama artılarımız daha fazla

22.07.2022 10:47
Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Eksiklerimiz var ama artılarımız daha fazla

açıklamalarda bulundu.

açıklamalarda bulundu.Altaş Denizlispor karşılaşması ile Burdur kampını noktalayan Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, "Eksiklerimiz var ama artılarımız daha fazla. Yabancı oyuncumuz çok fazla değil. Bir tane yabancı oyucumuz var. Oda genç bir oyuncumuz. Geçen seneden gelen bir takım oyunumuz var bizim. Onu sürdürebildiğimiz derece kendi çapımızda başarılı olmaya çalışıyoruz. Bu sene inşallah bunu da sahaya yansıttığımız zaman bizim için zor ama iyi bir sezon olacak diye düşünüyorum" dedi."MÜCADELE GÜCÜ YÜKSEK OYUN ANLAYIŞIMIZ VAR"Yeni bir lige geldiklerini belirten Taşdemir, "Oyuncu grubumuzun büyük çoğunluğu daha önce bu ligde oynamamış oyuncu grubu. Ama hep söylüyorum bizim mücadele gücü yüksek bir oyun anlayışımız var. Onu sürdürdüğümüz takdirde yeni çıktığımız bu ligde her şeyi yapabilecek sürpriz bir takım konumuna gelebiliriz" diye konuştu."EKSİK YERLERİMİZ VAR"

Eksik yerlerinin olduğunu dile getiren Taşdemir, "2-3 tane faydalı olabilecek oyuncunun alınması durumunda kendilerini daha da yukarıya taşıyabileceğini söyledi. İsmet Taşdemir, Burdur'da çok güzel bir kamp ortamı yaşadıklarını belirterek, "Burdur'a ilk defa geldik. Burada çok güzel bir kamp ortamı yaşadık. Bize misafirperverlik yapan personele çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok iyi bir tesis. İnşallah bundan sonraki senelerde de buraya geliriz. Diğer kulüplerinde burayı görmesini tanımasını çok isterim. Gerçekten kamp için çok ideal bir yer" şeklinde konuştu.

- Burdur
YORUMLAR
500
Mesut Bakkal: Her oyuncuya ihtiyacımız var Mesut Bakkal: Her oyuncuya ihtiyacımız var Denizlispor son sürat lige hazırlanıyor Denizlispor son sürat lige hazırlanıyor
Kaynak: DHA

İsmet Taşdemir, Denizlispor, Burdur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Eksiklerimiz var ama artılarımız daha fazla - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:51 Pişkin hırsızlar, araç sahibinin bağırışına aldırış etmeden hırsızlığa devam etti
10:33 Malatya'da taleplere yetişemeyen esnaf, otomobiline karşılık kayısı takas etme kararı aldı! Şaşkına çeviren teklifler geldi
10:31 Gazeteci Cem Küçük'ten 'döviz' eleştirisi yapan Birce Akalay'a salvo: Böyle konuşanların kariyeri bitti
10:28 Ünlü isimleri forma tanıtımına çağıran Fenerbahçe'den 24 saatte akılalmaz satış! Tanesinin fiyatı dudak uçuklattı
10:19 Dedikodu yüzünden kanlı kavga! Komşusunu delik deşik etti
10:19 Sadettin Saran'dan 'eğitimde acil reform' mesajı: Bir milletin yok edilmesi için bomba ve füzeler şart değil
09:56 Aynı uçuruma ikinci kez devrilen sürücü bu kez can verdi
09:46 Yük taşıyan at, sıcaklığa dayanamayarak fenalaştı
09:35 Kişi başı 2500 TL'ye ilk konserini playback veren Merve Boluğur sahnede dansözlük yaptı
09:29 100 milyonu aşkın kişiyi çok kötü etkileyebilir! ABD'yi de sıcak vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 11:00:05. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Eksiklerimiz var ama artılarımız daha fazla - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement