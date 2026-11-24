1931 yılında kurulan Bodrumspor'un kurucusu ve eski belediye başkanlarından Derviş Salih Görgün, vefatının 48'inci yılında mezarı başında anıldı.

Eskiçeşme Mahallesi'ndeki Karaburgaz Mezarlığı'nda düzenlenen törene Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Taner Ankara, Teknik Direktör Burhan Eşer, Taraftardan Sorumlu Genel Kaptan Erkan Değişmez; futbolcular Celal Dumanlı, İsmail Tarım, Ege Bilsel, Ahmet Aslan, Fernando ile Bodrumspor 1931 Taraftarlar Derneği Başkanı Tamer Yaman ve taraftarlar katıldı.

Derviş Salih Görgün için duaların okunduğu törende konuşan 1931 Taraftarlar Derneği Başkanı Tamer Yaman, şunları dile getirdi;

"Kulübümüzün kurucusu Derviş Görgün'ü vefatının 48. yılında mezarı başında saygı ve minnetle anıyoruz. Sağ olsun başkanımız, teknik kadromuz ve futbolcularımızla beraber ziyaret ettik. Bu anlamlı ziyaret için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Mekanları cennet olsun. Teşekkür ederiz hepsine böyle bir miras bıraktıkları için. Saygılar sunuyoruz."

Bodrum FK Başkanı Taner Ankara ise şu ifadeleri kullandı;

"Allah günahlarını affetsin. Sağ olsun kulübümüzün kurucusu, belediye başkanımız. Allah bize de nasip etti mezarını ziyaret etmek. Gani gani toprağı bol olsun, mekanı cennet olsun."