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Bodrumspor zirve yarışında Sivas Belediyespor'u konuk edecek - Son Dakika

Bodrumspor zirve yarışında Sivas Belediyespor'u konuk edecek

22.02.2022 12:49
Bodrumspor zirve yarışında Sivas Belediyespor'u konuk edecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Kahramanmaraşspor'u 3-1 mağlup eden zirve adaylarından Bodrumspor yarın Sivas Belediyespor'u konuk edecek.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Kahramanmaraşspor'u 3-1 mağlup eden zirve adaylarından Bodrumspor yarın Sivas Belediyespor'u konuk edecek. İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Ömer Faruk Turtay görev alacak. Bodrumspor'da orta saha Erkan Değişmez kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya, zirve mücadelesinde bundan sonraki her maçın önemli olduğunu belirterek, "Karşılaşmaya tüm taraftarlarımızı davet ediyorum" dedi.

Yeşil-beyazlı ekip bu maç öncesi grupta 47 puanla 4'üncü sırada bulunuyor. Sivas Belediyespor ise 48 puanla 3'üncü konumunda.


- Bodrum
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Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bodrumspor zirve yarışında Sivas Belediyespor'u konuk edecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bodrumspor zirve yarışında Sivas Belediyespor'u konuk edecek - Son Dakika
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